Os horários das linhas 6176 (Sceaux Gare de Robinson / Buc Lycée Franco-Allemand Collège Martin Luther King), 6179 (Le Chesnay-Rocquencourt Moxouris/ Buc Lycée Franco-Allemand Collège Martin Luther King) e 61780 (Versalhes Gare de Montreuil / Buc Lycée Franco-Allemand Collège Martin Luther King) estão mudando: as partidas matinais são escalonadas 10 minutos antes para a 6176, 3 minutos antes para a 6179, 7 minutos antes para o 6180, para que os alunos não percam o sinal no início das aulas.

Baixe os novos horários abaixo.