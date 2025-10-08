Notícias semelhantes

Como parte de seus esforços para melhorar toda a viagem do passageiro, a Île-de-France Mobilités está experimentando uma nova plataforma digital nos ônibus Terres d'Envol, que é fácil de usar e permite encontrar seus itens perdidos o mais rápido possível!

Como funciona?

Relate a perda: Informe imediatamente a perda do seu item na Plataforma de Achados e Perdidos da Île-de-France Mobilités. Não hesite em contatar um corretor se necessário! Um e-mail ou mensagem de texto confirmando sua declaração será enviado diretamente para você. Fazemos a pesquisa: Comparamos em tempo real os itens despachados por nossos agentes com os itens declarados pelos viajantes. O objeto é encontrado : Se seu objeto for encontrado, notificaremos você por mensagem de texto ou e-mail conforme sua preferência, para organizar a declaração.

Benefícios

Simplicidade : Reporte facilmente um item perdido online sem precisar viajar.

: Reporte facilmente um item perdido online sem precisar viajar. Economiza tempo : Acompanhe o progresso da busca e recupere rapidamente os objetos encontrados.

: Acompanhe o progresso da busca e recupere rapidamente os objetos encontrados. Eficiência : Um sistema automatizado permite o gerenciamento rápido e centralizado de achados e perdidos, aumentando as chances de encontrar seus pertences.

: Um sistema automatizado permite o gerenciamento rápido e centralizado de achados e perdidos, aumentando as chances de encontrar seus pertences. Acessibilidade : O serviço está disponível para todos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, diretamente pelo site.

Que tipos de objetos podem ser declarados?

Todos os tipos de objetos podem ser declarados perdidos, seja uma bolsa, uma carteira, um celular ou outros pertences pessoais deixados em ônibus ou em paradas no território.

Se necessário, nossos agentes estão disponíveis para ajudar você a preencher a declaração de sinistro. Não hesite em perguntar para eles!