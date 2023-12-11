Na linha 6211 (ex linha 11) Gare de Versailles Chantiers Gare Routière <> Bonet Bois d'Arcy Méliès Cross
Extensão da linha no ZAC Croix Bonnet para um serviço mais refinado para áreas residenciais e áreas de emprego.
Criação de uma ligação direta com o RER C na estação Versailles Château Rive Gauche e com os trens RER C, N e U na estação Versailles Chantiers.
Uma nova rota única para maior legibilidade
Na linha 6241 (ex linha 41) estação Fontenay-Le-Fleury <> Bonet Bois d'Arcy Méliès Cross
O dobro de ônibus entre 9h e 16h e ônibus até 21h da noite.
Uma nova oferta aos sábados, com ônibus a cada 30 minutos.
Uma única rota para a estação Fontenay-le-Fleury (trem N) e um novo terminal na parada "Méliès Croix Bonnet" para um serviço mais refinado até a ZAC.
Na linha 6243 (ex linha 43), estação Fontenay le Fleury via Parc Montaigne e Levant
Um ônibus a cada 30 minutos.
Na linha 6251 (ex linha 51) Montigny-le-Bretonneux Gare Routière <> Hospital André Mignot de Le Chesnay-Rocquencourt
Ônibus até 23h45 para melhor atender o Hospital Mignot