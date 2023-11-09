Linha 701:
- Corridas canceladas em Beaupré: 4h48, 6h33, 7h45, 7h57, 8h21, 11h57, 16h34, 18h34, 20h13.
- Corridas canceladas no Lycée Charles de Gaulle: 17h38
- Viagens canceladas da estação Roissypole: 5h35, 7h26, 13h00, 17h33, 19h21.
Consulte o horário da sua linha 701.
Linha 702:
- Viagens canceladas da Gare de Louvres: 6h15, 6h55, 8h15, 9h15, 10h45, 12h45, 13h45, 14h45, 14h45, 15h45, 15h45, 16h45, 16h45, 19h05
- Viagens canceladas da estação Roissypole: 7h07, 7h47, 9h07, 10h07, 11h37, 13h37, 14h37, 15h37, 15h37, 15h37, 18h10, 20h25
Consulte o horário da sua linha 702.
Linha 704:
- Viagens canceladas de Les Frênes: 7h00, 15h50.
- Viagens canceladas da estação Meaux: 7h50, 16h50.
Consulte o horário da sua linha 704
Linha 714:
- Viagens canceladas a partir de Logis Vert: 7h30
Consulte o horário da sua linha 714.
Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado.