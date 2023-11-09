Oferta garantida nas rotas 701, 702, 704 e 714 na sexta-feira, 10 de novembro de 2023

Na sexta-feira, 10 de novembro de 2023, algumas viagens são canceladas em suas linhas. Você encontrará abaixo os detalhes

Linha 701:

  • Corridas canceladas em Beaupré: 4h48, 6h33, 7h45, 7h57, 8h21, 11h57, 16h34, 18h34, 20h13.
  • Corridas canceladas no Lycée Charles de Gaulle: 17h38
  • Viagens canceladas da estação Roissypole: 5h35, 7h26, 13h00, 17h33, 19h21.

Consulte o horário da sua linha 701.

Linha 702:

  • Viagens canceladas da Gare de Louvres: 6h15, 6h55, 8h15, 9h15, 10h45, 12h45, 13h45, 14h45, 14h45, 15h45, 15h45, 16h45, 16h45, 19h05
  • Viagens canceladas da estação Roissypole: 7h07, 7h47, 9h07, 10h07, 11h37, 13h37, 14h37, 15h37, 15h37, 15h37, 18h10, 20h25

Consulte o horário da sua linha 702.

Linha 704:

  • Viagens canceladas de Les Frênes: 7h00, 15h50.
  • Viagens canceladas da estação Meaux: 7h50, 16h50.

Consulte o horário da sua linha 704

Linha 714:

  • Viagens canceladas a partir de Logis Vert: 7h30

Consulte o horário da sua linha 714.

Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado.