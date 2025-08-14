Volta às aulas 2025: os horários estão disponíveis!

Publicado em

Leitura 1 min

A partir de 18 de agosto de 2025, será hora do início do ano letivo nas linhas de ônibus do território de Seine Grand Orly.

Encontre o cronograma aqui

Onde posso consultar o cronograma?

Você também pode encontrá-los:

  • No aplicativo Île-de-France Mobilités (aba "horários")
  • Diretamente nos pontos de ônibus, pelos horários exibidos

Dicas para viajar bem

  • Antecipe sua viagem conferindo os horários com antecedência e as Informações de Tráfego em: https://www.iledefrance-mobilites.fr/
  • Chegue à sua parada antes do horário indicado,
  • Assim que o ônibus chegar, sinalize para o motorista parar,
  • Tenha seu bilhete pronto antes de embarcar no ônibus
  • Ao embarcar no ônibus, valide sua passagem para não estar em violação,
  • Sente-se a bordo e lembre-se de segurar as barras de apoio para sua segurança,
  • Ao se aproximar do seu destino, peça sua parada pressionando os botões localizados a bordo do veículo,
  • Desça com segurança na sua parada quando as portas abrirem, assim que o veículo parar.

Tenha um bom começo de ano letivo!