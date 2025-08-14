Onde posso consultar o cronograma?
Você também pode encontrá-los:
- No aplicativo Île-de-France Mobilités (aba "horários")
- Diretamente nos pontos de ônibus, pelos horários exibidos
Dicas para viajar bem
- Antecipe sua viagem conferindo os horários com antecedência e as Informações de Tráfego em: https://www.iledefrance-mobilites.fr/
- Chegue à sua parada antes do horário indicado,
- Assim que o ônibus chegar, sinalize para o motorista parar,
- Tenha seu bilhete pronto antes de embarcar no ônibus
- Ao embarcar no ônibus, valide sua passagem para não estar em violação,
- Sente-se a bordo e lembre-se de segurar as barras de apoio para sua segurança,
- Ao se aproximar do seu destino, peça sua parada pressionando os botões localizados a bordo do veículo,
- Desça com segurança na sua parada quando as portas abrirem, assim que o veículo parar.
Tenha um bom começo de ano letivo!