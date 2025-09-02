Notícias semelhantes

Abertura do estacionamento de bicicletas na estação Domont

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A partir de 23 de março de 2026, o parque de bicicletas na estação Domont abrirá suas portas. Vamos contar sobre isso agora!

Aproveite um novo estacionamento para bicicletas na estação Domont

Na segunda-feira, 23 de março, abriremos um novo parque de bicicletas na estação Domont.

Este novo espaço foi projetado para atender melhor às suas necessidades e oferecer uma solução de estacionamento moderna, prática e segura.

  • Espaço seguro com 40 vagas acessíveis por assinatura
  • 10 lugares com acesso gratuito
  • Uma variedade de acessórios que permitem realizar manutenção e pequenos reparos na sua bicicleta favorita.

Assinatura para acessar a área segura

O estacionamento seguro é acessível gratuitamente para portadores de um ingresso anual da temporada Navigo (Navigo, Navigo Senior, Imagine R scolaire, Imagine R étudiant).

Para todos os outros, você tem várias opções:

  • Passe diário a 2€
  • Assinatura mensal a 10€
  • Assinatura anual de 30€
Preços simples e várias opções de assinatura

Para acessar a parte segura, você deve criar sua conta de cliente em nosso site e se inscrever, inclusive quando você possui um passe anual de transporte público que lhe dá direito a uma assinatura gratuita.

Para assinar e encontrar todas as informações, clique aqui

Para qualquer pedido de informação:

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