Notícias semelhantes

Na segunda-feira, 23 de março, abriremos um novo parque de bicicletas na estação Domont.
Este novo espaço foi projetado para atender melhor às suas necessidades e oferecer uma solução de estacionamento moderna, prática e segura.
- Espaço seguro com 40 vagas acessíveis por assinatura
- 10 lugares com acesso gratuito
- Uma variedade de acessórios que permitem realizar manutenção e pequenos reparos na sua bicicleta favorita.
Assinatura para acessar a área segura
O estacionamento seguro é acessível gratuitamente para portadores de um ingresso anual da temporada Navigo (Navigo, Navigo Senior, Imagine R scolaire, Imagine R étudiant).
Para todos os outros, você tem várias opções:
- Passe diário a 2€
- Assinatura mensal a 10€
- Assinatura anual de 30€
Para acessar a parte segura, você deve criar sua conta de cliente em nosso site e se inscrever, inclusive quando você possui um passe anual de transporte público que lhe dá direito a uma assinatura gratuita.
Para qualquer pedido de informação:
- 01 59 44 70 31, de segunda a sábado, das 7h às 20h.
- Por e-mail através do formulário de contato disponível na plataforma www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/parkings-velos