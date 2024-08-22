22 novas vagas de estacionamento para bicicletas perto da estação Bréval!

Para facilitar sua locomoção de bicicleta, a Île-de-France Mobilités oferece um estacionamento seguro e fechado para bicicletas próximo à estação Bréval. Também há estacionamento para bicicletas com acesso livre!

Todas as instalações fechadas de estacionamento para bicicletas da Île-de-France Mobilités são:

·       Acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana

·       Protegida por controle de acesso via passe Navigo

·       Localizado o mais próximo possível das estações de trem

·       Facilmente identificável (identidade visual uniforme)

·       Equipado com estação de inflação e caixa de ferramentas

A assinatura de um estacionamento para bicicletas é gratuita para pessoas com uma assinatura anual válida de transporte público (Navigo anual, mensal, Navigo senior, Imagine R).

Para outros usuários, são oferecidas 3 fórmulas de assinatura:

·       Passe diário: 2 €

·       Assinatura mensal: €10

·       Assinatura anual: €30

Para assinar o serviço, encontre todos os termos e detalhes dos preços

O estacionamento gratuito é válido para a assinatura de um primeiro estacionamento para bicicletas por um determinado período (dia, mês, ano). Se você desejar assinar várias Bikes Parking ao mesmo tempo, a assinatura será cobrada.

Uma pergunta? Você pode nos contatar por telefone no 01 30 94 77 77 de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados das 9h às 17h (exceto feriados).