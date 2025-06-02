Notícias semelhantes

Na sexta-feira, 6 de junho, o parque de bicicletas Saint-Germain-en-Laye, criado em 2011, reabrirá suas portas após 4 meses de trabalho. Esse trabalho é necessário para oferecer um estacionamento adequado às suas necessidades.
- Espaço seguro com 419 vagas acessíveis com assinatura
- Espaço de acesso gratuito com 56 assentos
- Diversos acessórios permitem que você faça manutenção e pequenos reparos na sua bicicleta favorita
A nova área de estacionamento para bicicletas na estação Saint-Germain-en-Laye vai atender a todas as suas expectativas.
A assinatura, a chave para acessar a área segura
O estacionamento seguro é acessível apenas para portadores de assinatura. Deve estar associado a um meio magnético Île-de-France Mobilités, como um passe Navigo, um passe Navigo Easy, etc.
O bilhete de temporada é gratuito para todos os portadores de um passe anual de transporte público (Navigo anual, escola Imagine R, estudante Imagine R, sênior).
Para todos os outros, você tem várias opções:
- Passe diário a 2€
- Assinatura mensal a 10€
- Assinatura anual de 30€
Para acessar a parte segura, você deve criar sua conta de cliente em nosso site e se inscrever, inclusive quando você possui um passe anual de transporte público que lhe dá direito a uma assinatura gratuita.
Fechamento do estacionamento temporário ao ar livre
O estacionamento temporário para bicicletas instalado na rue de la Surintendance durante o período de obras será desinstalado na sexta-feira, 13 de junho. Lembre-se de recolher suas bicicletas antes dessa data e de ir ao novo bike park assim que ele abrir!
Para qualquer pedido de informação sobre estacionamento de bicicletas
- 01 64 76 88 16, de segunda a sábado, das 6h30 às 20h
- Por e-mail através do formulário de contato disponível na plataforma www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/parkings-velos