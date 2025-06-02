Notícias semelhantes

A assinatura, a chave para acessar a área segura

O estacionamento seguro é acessível apenas para portadores de assinatura. Deve estar associado a um meio magnético Île-de-France Mobilités, como um passe Navigo, um passe Navigo Easy, etc.

O bilhete de temporada é gratuito para todos os portadores de um passe anual de transporte público (Navigo anual, escola Imagine R, estudante Imagine R, sênior).

Para todos os outros, você tem várias opções: