Notícias semelhantes

Reabertura da área de estacionamento para bicicletas na estação Saint-Germain-en-Laye

A partir de sexta-feira, 6 de junho de 2025, o bike park da estação Saint-Germain-en-Laye reabre suas portas após 4 meses de trabalho. Vamos contar sobre isso agora!

Aproveite um novo estacionamento para bicicletas na estação Saint-Germain-en-Laye.

Na sexta-feira, 6 de junho, o parque de bicicletas Saint-Germain-en-Laye, criado em 2011, reabrirá suas portas após 4 meses de trabalho. Esse trabalho é necessário para oferecer um estacionamento adequado às suas necessidades.

  • Espaço seguro com 419 vagas acessíveis com assinatura
  • Espaço de acesso gratuito com 56 assentos
  • Diversos acessórios permitem que você faça manutenção e pequenos reparos na sua bicicleta favorita

A nova área de estacionamento para bicicletas na estação Saint-Germain-en-Laye vai atender a todas as suas expectativas.

A assinatura, a chave para acessar a área segura

O estacionamento seguro é acessível apenas para portadores de assinatura. Deve estar associado a um meio magnético Île-de-France Mobilités, como um passe Navigo, um passe Navigo Easy, etc.

O bilhete de temporada é gratuito para todos os portadores de um passe anual de transporte público (Navigo anual, escola Imagine R, estudante Imagine R, sênior).

Para todos os outros, você tem várias opções:

  • Passe diário a 2€
  • Assinatura mensal a 10€
  • Assinatura anual de 30€
Preços simples e várias opções de assinatura

Para acessar a parte segura, você deve criar sua conta de cliente em nosso site e se inscrever, inclusive quando você possui um passe anual de transporte público que lhe dá direito a uma assinatura gratuita.

Para assinar e encontrar todas as informações, clique aqui

Fechamento do estacionamento temporário ao ar livre

O estacionamento temporário para bicicletas instalado na rue de la Surintendance durante o período de obras será desinstalado na sexta-feira, 13 de junho. Lembre-se de recolher suas bicicletas antes dessa data e de ir ao novo bike park assim que ele abrir!

Para qualquer pedido de informação sobre estacionamento de bicicletas

