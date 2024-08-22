Todos os estacionamentos para bicicletas da Île-de-France Mobilités são:
· Acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana
· Protegida por controle de acesso via passe Navigo
· Localizado o mais próximo possível das estações de trem
· Facilmente identificável (identidade visual uniforme)
· Equipado com estação de inflação e caixa de ferramentas
A assinatura de um estacionamento para bicicletas é gratuita para pessoas com uma assinatura anual válida de transporte público (Navigo anual, mensal, Navigo senior, Imagine R).
Para outros usuários, são oferecidas 3 fórmulas de assinatura:
· Passe diário: 2 €
· Assinatura mensal: €10
· Assinatura anual: €30
O estacionamento gratuito é válido para a assinatura de um primeiro estacionamento para bicicletas por um determinado período (dia, mês, ano). Se você desejar assinar várias Bikes Parking ao mesmo tempo, a assinatura será cobrada.
Uma pergunta? Você pode nos contatar por telefone no 01 30 94 77 77 de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados das 9h às 17h (exceto feriados).