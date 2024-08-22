Todos os estacionamentos para bicicletas da Île-de-France Mobilités são:

· Acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana

· Protegida por controle de acesso via passe Navigo

· Localizado o mais próximo possível das estações de trem

· Facilmente identificável (identidade visual uniforme)

· Equipado com estação de inflação e caixa de ferramentas

A assinatura de um estacionamento para bicicletas é gratuita para pessoas com uma assinatura anual válida de transporte público (Navigo anual, mensal, Navigo senior, Imagine R).

Para outros usuários, são oferecidas 3 fórmulas de assinatura:

· Passe diário: 2 €

· Assinatura mensal: €10

· Assinatura anual: €30