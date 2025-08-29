Notícias semelhantes

Sua bicicleta também tem seu lugar na região de Saint Germain Boucles de Seine!

Publicado em

Leitura 2 min

O ciclismo está se tornando uma presença permanente na região da Île-de-France. Pouco a pouco, novas vagas de estacionamento estão sendo criadas. No território de Saint Germain Boucles de Seine, o primeiro já encontrou seu público... E se você mesmo adotasse?

Áreas protegidas de estacionamento para bicicletas, acessíveis diariamente aos ciclistas.

Estacionamento para bicicletas projetado para todos

Para apoiar seu ciclismo, esses estacionamentos oferecem estacionamento confiável, adaptado e seguro.

Sua bicicleta poderá encontrar seu lugar diariamente perto das estações de trem da região e estará esperando por você até que você retorne aos seguintes locais:

  • acessível por assinatura, seguro e protegido por vídeo,
  • em acesso aberto, acessível a todos,
  • Equipado com múltiplos acessórios para que você possa realizar manutenção rotineira e pequenos reparos.

Assinaturas, a chave para acessar espaços seguros

Estacionamentos seguros são acessíveis apenas para portadores de assinatura. Deve estar associado a um meio magnético Île-de-France Mobilités, como um passe Navigo, um passe Navigo Easy, etc.

O bilhete de temporada é gratuito para todos os portadores de um passe anual de transporte público (Navigo anual, escola Imagine R, estudante Imagine R, sênior).

Para todos os outros, você tem várias opções:

  • Passe diário a 2€
  • Assinatura mensal a 10€
  • Assinatura anual de 30€
Preços simples e várias opções de assinatura

O estacionamento de bicicletas na estação Saint-Germain-en-Laye

Desde sua inauguração em junho, o estacionamento já tem sido um verdadeiro sucesso entre os ciclistas.

Disponível continuamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, oferece a você:

  • 419 espaços seguros e protegidos por vídeo, acessíveis por assinatura,
  • 56 lugares com acesso livre, totalmente grátis,
  • Armários, bomba, kit de reparo e manutenção self-service.
Estacionamento para bicicletas
Cada vez mais bicicletas estão encontrando seu lugar no Parque de Bicicletas de Saint-Germain-en-Laye.
Para acessar locais seguros, sua assinatura está esperando por você aqui

E amanhã?

Outras vagas vão fortalecer a oferta de estacionamento na sua região.

Esses futuros estacionamentos tornarão possível:

  • para atender à crescente demanda,
  • para incentivar a mobilidade suave.

E você, já aproveitou um estacionamento para bicicletas?

Compartilhe sua experiência conosco em : @StGermain_IDFM

Para encontrar todas as notícias do seu território, acesse a conta X (ex-Twitter): @StGermain_IDFM

Notícias semelhantes