Notícias semelhantes

Estacionamento para bicicletas projetado para todos
Para apoiar seu ciclismo, esses estacionamentos oferecem estacionamento confiável, adaptado e seguro.
Sua bicicleta poderá encontrar seu lugar diariamente perto das estações de trem da região e estará esperando por você até que você retorne aos seguintes locais:
- acessível por assinatura, seguro e protegido por vídeo,
- em acesso aberto, acessível a todos,
- Equipado com múltiplos acessórios para que você possa realizar manutenção rotineira e pequenos reparos.
Assinaturas, a chave para acessar espaços seguros
Estacionamentos seguros são acessíveis apenas para portadores de assinatura. Deve estar associado a um meio magnético Île-de-France Mobilités, como um passe Navigo, um passe Navigo Easy, etc.
O bilhete de temporada é gratuito para todos os portadores de um passe anual de transporte público (Navigo anual, escola Imagine R, estudante Imagine R, sênior).
Para todos os outros, você tem várias opções:
- Passe diário a 2€
- Assinatura mensal a 10€
- Assinatura anual de 30€
O estacionamento de bicicletas na estação Saint-Germain-en-Laye
Desde sua inauguração em junho, o estacionamento já tem sido um verdadeiro sucesso entre os ciclistas.
Disponível continuamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, oferece a você:
- 419 espaços seguros e protegidos por vídeo, acessíveis por assinatura,
- 56 lugares com acesso livre, totalmente grátis,
- Armários, bomba, kit de reparo e manutenção self-service.
E amanhã?
Outras vagas vão fortalecer a oferta de estacionamento na sua região.
Esses futuros estacionamentos tornarão possível:
- para atender à crescente demanda,
- para incentivar a mobilidade suave.
E você, já aproveitou um estacionamento para bicicletas?
Compartilhe sua experiência conosco em : @StGermain_IDFM