Você sabe o que significa o acrônimo "TàD"? Então, ganhe seus ingressos para a Essonne en Scène participando do nosso concurso no TàD por ocasião do lançamento deste novo serviço desde 1º de agosto de 2022 em Etampes, Dourdan, Lardy e Étréchy!

A sigla "TàD" significa...?

  • "Jornada para descobrir";
  • "Transporte sob Demanda";
  • "Torta de sargo".

 

Você tem a resposta?

  1. Para participar, clique aqui
  2. Responda às perguntas do quiz, que consiste em 6 perguntas;
  3. Espere o sorteio*

 

* A participação é gratuita. Os vencedores eram sorteados aleatoriamente das respostas corretas. Resultados em meados de outubro de 2022. Regras completas disponíveis no link.

 

Tente ganhar 6 ingressos para o festival Essonne en Scène 2023 para duas pessoas, incluindo acomodação e custos de buffet.

Um sorteio determinará os vencedores em cada um dos três territórios (Étampes, Dourdan e Lardy / Étréchy).

Para participar, está aqui!

 

