A sigla "TàD" significa...?
- "Jornada para descobrir";
- "Transporte sob Demanda";
- "Torta de sargo".
Você tem a resposta?
- Para participar, clique aqui
- Responda às perguntas do quiz, que consiste em 6 perguntas;
- Espere o sorteio*
* A participação é gratuita. Os vencedores eram sorteados aleatoriamente das respostas corretas. Resultados em meados de outubro de 2022. Regras completas disponíveis no link.
Tente ganhar 6 ingressos para o festival Essonne en Scène 2023 para duas pessoas, incluindo acomodação e custos de buffet.
Um sorteio determinará os vencedores em cada um dos três territórios (Étampes, Dourdan e Lardy / Étréchy).
