Sem mudança, só um telefone, opte pelo SMS ticket!

Não tem troco com você e quer pegar o ônibus? Não entre em pânico, você pode comprar um ingresso por SMS com seu celular!

Como funciona?

  1. Envie o código ENVOL por SMS para 93100,
  2. Você receberá um ingresso SMS de volta
  3. Você viaja em nossas linhas com total tranquilidade.

Por um custo de €2,50*, o bilhete SMS permitirá que você viaje por 1 hora sem precisar embarcar em nossos ônibus. O preço da passagem será debitado da sua conta de telefone.

Este serviço está disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free.

*+ custo possível de SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado.

