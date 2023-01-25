Como funciona?

Envie o código ENVOL por SMS para 93100, Você receberá um ingresso SMS de volta Você viaja em nossas linhas com total tranquilidade.

Por um custo de €2,50*, o bilhete SMS permitirá que você viaje por 1 hora sem precisar embarcar em nossos ônibus. O preço da passagem será debitado da sua conta de telefone.

Este serviço está disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free.

*+ custo possível de SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado.

Você também pode encontrar toda a nossa atividade no Twitter: @Envol_IDFM