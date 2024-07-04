Algumas linhas na região de Mantois são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em particular pela passagem da Chama Olímpica nos dias 5, 19 e 23 de julho de 2024
Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:
Sexta-feira, 5 de julho de 2024 - Setor Vernon:
- Linhas 71 - 72 - 73-74: rota modificada de 5 a 6 de julho de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças.
Sexta-feira, 19 de julho de 2024 - Setor de cergia:
- Linha 9: rota modificada em 19 de julho de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças.
Terça-feira, 23 de julho de 2024 - setor Mantes-la-Ville:
- Linhas D e G: rota modificada em 23 de julho de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças.
- Linhas I - K - M: rota modificada em 23 de julho de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças
- Linha 22 : rota modificada em 23 de julho de 2024. Encontre os detalhes dessas mudanças
Para mais informações
Encontre todas as informações práticas para suas viagens durante o período.