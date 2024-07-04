Passagem da Chama Olímpica, os impactos nas suas linhas de ônibus em Mantois

Devido à passagem da Chama Olímpica, algumas linhas no território de Mantois foram interrompidas na sexta-feira, 5 e 19 de julho, e na terça-feira, 23 de julho de 2024.

Algumas linhas na região de Mantois são impactadas pela organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em particular pela passagem da Chama Olímpica nos dias 5, 19 e 23 de julho de 2024

Você encontrará os detalhes das linhas em questão abaixo:

Sexta-feira, 5 de julho de 2024 - Setor Vernon:

Sexta-feira, 19 de julho de 2024 - Setor de cergia:

Terça-feira, 23 de julho de 2024 - setor Mantes-la-Ville:

