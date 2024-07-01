Taxas para menores de 26 anos!
Viaje ilimitado, para qualquer lugar da Île-de-France com os pacotes Imagine R Student e School por €374,40 por ano.
E pense bem! Com seu pacote, aproveite boas ofertas, descontos e vantagens em várias marcas, cinemas, restaurantes, moda e muito mais!
O que é o pacote Imagine R?
O pacote imagine R apoia jovens com menos de 26 anos para viagens ilimitadas por toda a região da Île-de-France.
- Essa é a passagem mais barata se você viajar regularmente
- Ele oferece uma redução de 50% em comparação com os preços do passe anual Navigo.
- É um pacote "all-zone" que permite viagens ilimitadas em toda a rede da Île-de-France, todos os dias da semana.
- Ele oferece acesso a todos os modos de transporte: ônibus, bondes, metrô, RER, trem e ônibus noturno (ex-Noctilien), com exceção dos ônibus de Orlyval e Filéo, do TGV em Île-de-France e das redes ferroviárias fora da Île-de-France.
Você sabia?
O departamento de Seine-Saint-Denis concede, sob certas condições, o reembolso de parte do pacote.