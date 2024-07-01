Lembre-se de renovar seu plano Imagine R!

Publicado em

Leitura 1 min

Lembre-se de renovar seu plano Imagine R!

O fim do ano letivo está chegando e as férias de verão também...

… Para sair com tranquilidade, lembre-se de (re)assinar agora!

O fim do ano letivo está chegando e as férias de verão também...

… Para sair com tranquilidade, lembre-se de (re)assinar agora!

O que é o pacote Imagine R?

O pacote imagine R apoia jovens com menos de 26 anos para viagens ilimitadas por toda a região da Île-de-France.

  • Essa é a passagem mais barata se você viajar regularmente
  • Ele oferece uma redução de 50% em comparação com os preços do passe anual Navigo.
  • É um pacote "all-zone" que permite viagens ilimitadas em toda a rede da Île-de-France, todos os dias da semana.
  • Ele oferece acesso a todos os modos de transporte: ônibus, bondes, metrô, RER, trem e ônibus noturno (ex-Noctilien), com exceção dos ônibus de Orlyval e Filéo, do TGV em Île-de-France e das redes ferroviárias fora da Île-de-France.
Descubra + sobre o pacote Imagine R e suas vantagens aqui

Você sabia?

O departamento de Seine-et-Marne concede, sob certas condições, o reembolso de parte do pacote.

Confira sua elegibilidade no simulador aqui