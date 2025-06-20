Renove seu pacote Imagine R para o ano letivo 2025-2026 agora!

O fim do ano letivo está chegando e as férias de verão também... Para sair com tranquilidade, lembre-se de (re)assinar agora!

Qual é o plano Imagine R?

Acompanha jovens com menos de 26 anos para viagens ilimitadas por toda a Île-de-France.

  • Essa é a passagem mais barata se você viajar regularmente
  • Ele oferece uma economia de 50% em comparação com o preço do passe anual Navigo
  • É um pacote "all-zone" que permite viagens ilimitadas em toda a rede da Île-de-France, todos os dias da semana
  • Ele oferece acesso a todos os meios de transporte: ônibus, bonde, metrô, RER, trem e ônibus noturno, com exceção do ônibus de Orlyval, do TGV em Île-de-France e das redes ferroviárias fora da Île-de-France.
Confira sua elegibilidade no simulador aqui

Você sabia?

O site LaBaz , da região Île-de-France, oferece um subsídio de 100€ para estudantes do ensino médio no pacote Imagine R. Para o ano de 2025-2026, a campanha será inaugurada em setembro de 2025.

