Notícias semelhantes

Algumas linhas serão interrompidas pela organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.
Para os Jogos Paralímpicos:
- Linha expressa 39-12: rota modificada de 19 de agosto a 9 de setembro de 2024. Veja os detalhes das mudanças.
Você encontrará abaixo a lista de linhas impactadas para os Jogos Olímpicos:
- Linha Express 91-10: rota modificada de 24 de julho a 10 de agosto de 2024. Veja os detalhes das mudanças.
- Linha expressa 91-11: rota modificada de 24 de julho a 13 de agosto de 2024. Veja os detalhes das mudanças.
- Linha expressa 39-12: rota modificada de 23 de julho a 13 de agosto de 2024. Veja os detalhes das mudanças.
- Linha Express 16: rota modificada em 23 de julho e não opera em 3 de agosto. Veja os detalhes das mudanças.
- Linha Express 4: rota modificada em 23 de julho e não circula em 3 de agosto. Veja os detalhes das mudanças.
- Linha expressa 78: rota modificada de 23 de julho a 3 de agosto. Veja os detalhes das mudanças.
- Linha expressa 307: não opera no sábado, 3 de agosto.
- Linha expressa 27: terminal modificado em 23 de julho e 3 de agosto. Veja os detalhes das mudanças.
- Linha 475 : não opera no sábado, 3 de agosto.
Não hesite em consultar regularmente a conta X (@IDFOuest_IDFM), bem como as informações de tráfego do aplicativo Île-de-France Mobilités.
Impactos na rede de ônibus ao redor
Saiba mais sobre os impactos nas Linhas Grand Versailles
Encontre os detalhes dos impactos nas linhas de Saint-Quentin-en-Yvelines
Encontre os detalhes dos impactos nas linhas Saint-Germain Boucles de Seine
Encontre os detalhes dos impactos nas linhas de Vélizy Vallées