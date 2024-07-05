Algumas linhas na região de Saint-Quentin-en-Yvelines serão interrompidas pela organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.
Você encontrará abaixo a lista de linhas afetadas:
- Rota 5102 : rota modificada de 22 de julho a 18 de agosto de 2024. Veja os detalhes das mudanças.
- Linha 5103 : rota modificada de sábado, 3 a domingo, 4 de agosto. Veja os detalhes das mudanças.
- Linha 5104 : não circulará no sábado, 3 de agosto. Veja os detalhes das mudanças.
- Rota 5105 : rota modificada no sábado, 3 de agosto. Veja os detalhes das mudanças.
- Rota 5106 : rota modificada de domingo, 28 a segunda-feira, 29 de julho. Veja os detalhes das mudanças.
- Linha 5110 : rota modificada de 28 de julho a 3 de agosto. Veja os detalhes das mudanças.
- Linha 5115 : rota modificada no sábado, 3 de agosto. Veja os detalhes das mudanças.
- Rota 5121 : rota modificada de 24 de julho a 13 de agosto. Veja os detalhes das mudanças.
- Rota 5134 : rota modificada de 22 de julho a 9 de setembro. Veja os detalhes das mudanças.
- Rota 5141 : rota modificada de 22 de julho a 9 de setembro. Veja os detalhes das mudanças.
- Rota 5142 : rota modificada de 24 de julho a 13 de agosto. Veja os detalhes das mudanças.
- Linha 5143 : não circulará no sábado, 3 de agosto. Veja os detalhes das mudanças.
- Linha 5145 : não operará de sábado, 3 a domingo, 4 de agosto. Veja os detalhes das mudanças.
- Linha 5150 : não operará de sábado 3 a domingo, 4 de agosto. Veja os detalhes das mudanças.
- Linha 5151 : não circulará no domingo, 4 de agosto. Veja os detalhes das mudanças.
- Rota 5152 : rota modificada de 24 de julho a 13 de agosto. Veja os detalhes das mudanças.
Não hesite em consultar regularmente a conta X (@SQY_IDFM), assim como as informações de tráfego no aplicativo Île-de-France Mobilités.