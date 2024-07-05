Algumas linhas na região de Saint-Quentin-en-Yvelines serão interrompidas pela organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

Você encontrará abaixo a lista de linhas afetadas:

Não hesite em consultar regularmente a conta X (@SQY_IDFM), assim como as informações de tráfego no aplicativo Île-de-France Mobilités.