Mudanças nas suas rotas de ônibus em Saint-Quentin-en-Yvelines relacionadas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024

Leitura 2 min

Algumas linhas de ônibus serão modificadas para os Jogos Olímpicos de 2024. Nós explicamos tudo para você.

Algumas linhas na região de Saint-Quentin-en-Yvelines serão interrompidas pela organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

Você encontrará abaixo a lista de linhas afetadas:

Não hesite em consultar regularmente a conta X (@SQY_IDFM), assim como as informações de tráfego no aplicativo Île-de-France Mobilités.

Para mais informações

Encontre todas as informações práticas para suas viagens durante o período.