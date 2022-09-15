Notícias semelhantes

Linha 91-03 de Interrupções
Devido a dificuldades no recrutamento de motoristas, somos obrigados a modificar temporariamente o horário da linha 91-03 conforme segue, de segunda a sexta-feira a partir de segunda-feira, 19 de setembro de 2022:
Corridas que partem de Dourdan canceladas:
- Pela manhã: 5:29, 6:28, 6:43, 7:00, 7:10, 7:40, 7:55, 8:11 e 8:24. A corrida das 5h44 é antecipada para 5h33
- à noite: 16h52, 17h26, 18h03, 18h45 e 20h00.
Corridas que partiram de Massy foram canceladas:
- Pela manhã: 6:05, 7:07, 7:24, 7:40, 7:50, 8:25 e 8:39. A corrida das 6h20 é antecipada para as 6h10.
- à noite: 16h10, 16h47, 17h30, 18h05, 18h40, 19h31 e 20h45.
Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado.
Você também pode acompanhar todas as nossas notícias no Twitter@EssonneSO_IDFM