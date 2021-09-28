Válido por 1 hora sem conexão, ao custo de 2 euros (+ possível custo do SMS para assinaturas móveis, excluindo SMS ilimitado). Serviço disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.

O Bilhete de Acesso ao Embarque SMS é vendido exclusivamente individualmente nas redes de ônibus RATP Optile. Tudo o que você precisa fazer é enviar uma mensagem de texto "MANTOIS" para o 93 100 e receber um ingresso na forma de SMS! Você será cobrado na sua conta de celular.

Você também tem a opção de comprar uma passagem para a linha A14 Express. Envie uma mensagem "EXPMANTOIS" para o 93 100 e você receberá automaticamente seu ingresso na forma de SMS.

Para saber mais sobre os diferentes bilhetes de transporte, acesse o site iledefrancemobilités.fr seção "Preços".