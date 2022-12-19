Notícias semelhantes

Validade de 1 hora sem transferência, ao custo de 2,5 euros (tarifa a partir de 1º de janeiro de 2023)

(+ possível custo de SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado).

Serviço disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.

O SMS Boarding Ticket é vendido exclusivamente individualmente. Tudo o que você precisa fazer é enviar uma mensagem de texto com "SQY" para o 93 100 e você receberá um ingresso na forma de SMS! Você será cobrado na sua conta de celular.

Para saber mais sobre os diferentes bilhetes de transporte, acesse o site iledefrancemobilités.fr seção de Tarifas.

