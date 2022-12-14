Notícias semelhantes

Sim, Louise, você pode se divertir hoje à noite: os sábados dos ônibus te levam de volta até as 2 da manhã.
Para oferecer um serviço de transporte adaptado às necessidades de mobilidade dos habitantes da região, a Île-de-France Mobilités está ampliando a oferta noturna da linha 44 (Plaisir – <==> Grignon Versailles Chantiers) para facilitar viagens tardias. As mudanças são as seguintes:</==>
Dias de semana: 8 viagens adicionadas em ambos os sentidos
- Até 1h26, horário de chegada na parada Plaisir – Grignon
- Até 00:30, hora de chegada nos Chantiers de Versalhes
Sábado: 10 viagens adicionadas em ambos os sentidos
- Até 2h02, horário de chegada na parada Plaisir-Grignon
- Até 1h03, horário de chegada na parada Versailles Chantiers
Domingo
- Até as 22h56, horário de chegada na parada Plaisir-Grignon
- Até as 21h53, hora de chegada na parada Versailles Chantiers
Sim, Stella, você pode ficar para estudar até meia-noite: durante a semana, os ônibus te levam de volta até 1h30 da manhã.