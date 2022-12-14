Notícias semelhantes

Para oferecer um serviço de transporte adaptado às necessidades de mobilidade dos habitantes da região, a Île-de-France Mobilités está ampliando a oferta noturna da linha 44 (Plaisir – <==> Grignon Versailles Chantiers) para facilitar viagens tardias. As mudanças são as seguintes:</==>

Dias de semana: 8 viagens adicionadas em ambos os sentidos

Até 1h26, horário de chegada na parada Plaisir – Grignon

Até 00:30, hora de chegada nos Chantiers de Versalhes

Sábado: 10 viagens adicionadas em ambos os sentidos

Até 2h02, horário de chegada na parada Plaisir-Grignon

Até 1h03, horário de chegada na parada Versailles Chantiers

Domingo