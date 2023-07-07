Notícias semelhantes

Mais serviços graças a 7 serviços de transporte sob demanda, reservados online 7 dias por semana e 24 horas por dia!

Todo o transporte responsivo à demanda na sua região

Ônibus o dia todo graças ao Transporte Responsivo à Demanda, de segunda a sábado, das 6h às 21h.

Todo o transporte atual de Demanda Responsive agora integra a operação regional da Île-de-France Mobilités

  • O serviço "Balade" torna-se o " TàD Balade du Provinois". Sua oferta está melhorando: 8 corridas são adicionadas de segunda a sexta-feira e 10 corridas no sábado
  • A "Balade du Montois" torna-se a "TàD Montois". Esse serviço agora tem uma oferta de segunda a sábado
  • O "Proxibus Bassée" torna-se "TàD Bassée". Esse serviço agora tem uma oferta de segunda a sábado
  • A "linha Villefermoy" torna-se a "TàD Villefermoy"
  • A "linha 52" TàD passa a ser a "TàD Nangis / St-Just" e possui uma viagem adicional de ida e volta de segunda a sexta-feira
  • A TàD 3209, que substitui a linha regular 3209 para algumas viagens fora do horário de pico

Foi criado um novo transporte sob demanda: "TàD Gare de Provins".

Ele permitirá chegar à estação a partir de uma seleção de municípios localizados ao norte da Comunidade de Comunas de Provinois e, à noite, retornar.

A oferta é baseada em 2 conexões com o trem P pela manhã (partidas às 6h46 e 7h46 da estação de Provins para Paris) e em 3 conexões à noite (chegadas do trem P às 18h10, 19h10 e 20h10 de Paris para a estação de Provins).

O que está mudando

As reservas para todas essas linhas agora são feitas:

Todos os bilhetes válidos em Île-de-France são aceitos a bordo e devem ser validados.

