Notícias semelhantes

Ônibus o dia todo graças ao Transporte Responsivo à Demanda, de segunda a sábado, das 6h às 21h.
Todo o transporte atual de Demanda Responsive agora integra a operação regional da Île-de-France Mobilités
Todo o transporte atual Demand-Responsive agora integra a operação regional da Île-de-France Mobilités.
- O serviço "Balade" torna-se o " TàD Balade du Provinois". Sua oferta está melhorando: 8 corridas são adicionadas de segunda a sexta-feira e 10 corridas no sábado
- A "Balade du Montois" torna-se a "TàD Montois". Esse serviço agora tem uma oferta de segunda a sábado
- O "Proxibus Bassée" torna-se "TàD Bassée". Esse serviço agora tem uma oferta de segunda a sábado
- A "linha Villefermoy" torna-se a "TàD Villefermoy"
- A "linha 52" TàD passa a ser a "TàD Nangis / St-Just" e possui uma viagem adicional de ida e volta de segunda a sexta-feira
- A TàD 3209, que substitui a linha regular 3209 para algumas viagens fora do horário de pico
Foi criado um novo transporte sob demanda: "TàD Gare de Provins".
Ele permitirá chegar à estação a partir de uma seleção de municípios localizados ao norte da Comunidade de Comunas de Provinois e, à noite, retornar.
A oferta é baseada em 2 conexões com o trem P pela manhã (partidas às 6h46 e 7h46 da estação de Provins para Paris) e em 3 conexões à noite (chegadas do trem P às 18h10, 19h10 e 20h10 de Paris para a estação de Provins).
O que está mudando
As reservas para todas essas linhas agora são feitas:
- na aplicação T&D do IDF Mobilités
- no site do tad.iledefrance-mobilites.fr
- por telefone no 09 70 80 96 63 de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h
Todos os bilhetes válidos em Île-de-France são aceitos a bordo e devem ser validados.