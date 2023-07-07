Notícias semelhantes

Todo o transporte atual de Demanda Responsive agora integra a operação regional da Île-de-France Mobilités

Todo o transporte atual Demand-Responsive agora integra a operação regional da Île-de-France Mobilités.

O serviço "Balade" torna-se o " TàD Balade du Provinois ". Sua oferta está melhorando: 8 corridas são adicionadas de segunda a sexta-feira e 10 corridas no sábado

A "Balade do Montois" torna-se a " TàD Montois ". Esse serviço agora tem uma oferta de segunda a sábado

O "Proxibus Bassée" torna-se " TàD Bassée ". Esse serviço agora tem uma oferta de segunda a sábado

A "linha Villefermoy" torna-se a " TàD Villefermoy "

A "linha 52" TàD passa a ser a "TàD Nangis / St-Just " e possui uma viagem adicional de ida e volta de segunda a sexta-feira

A TàD 3209, que substitui a linha regular 3209 para algumas viagens fora do horário de pico

Foi criado um novo transporte sob demanda: "TàD Gare de Provins".

Ele permitirá chegar à estação a partir de uma seleção de municípios localizados ao norte da Comunidade de Comunas de Provinois e, à noite, retornar.

A oferta é baseada em 2 conexões com o trem P pela manhã (partidas às 6h46 e 7h46 da estação de Provins para Paris) e em 3 conexões à noite (chegadas do trem P às 18h10, 19h10 e 20h10 de Paris para a estação de Provins).

O que está mudando

As reservas para todas essas linhas agora são feitas:

na aplicação T&D do IDF Mobilités

no site do tad.iledefrance-mobilites.fr

por telefone no 09 70 80 96 63 de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Todos os bilhetes válidos em Île-de-France são aceitos a bordo e devem ser validados.