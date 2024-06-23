Notícias semelhantes

A partir de segunda-feira, 8 de julho de 2024, mudanças de serviço estão sendo feitas em suas linhas:
O serviço para as paradas "Parvis Gare" em Poissy está mudando:
- Linha 2 em direção a Chanteloup-les-Vignes – embarque e desembarco na plataforma central, no abrigo duplo de ônibus (Plataforma 1).
- As linhas 3, 55 e Bus Soir Poissy Est na direção de Saint-Exupéry – coleta e deslocação no poste temporário localizado no número 20 da avenida Maurice Berteaux (Quai 3).
Novo serviço para Parvis Gare paradas
Outros desenvolvimentos:
- Estação Poissy Sul: a linha 12 é transferida para a plataforma 1A, em frente à linha 34.
- Linhas 31 e 94: adição do serviço a partir da "Reine Blanche" param em direção à Esplanade.
- Linhas 1, 30, 31 e 94: as paradas "Les Oiseaux" e "Groupe Scolaire Provence" são renomeadas para "Place Marcel Pagnol".
- Linha 33: remoção da parada "Renoir".
- Linha 34: ajuste de certos horários.