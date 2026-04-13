Em 20 de abril de 2026, duas novas paradas passaram a operar em Versalhes

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A Ménagerie e o Campo de Tiro param na RD10, agora atendida pelas linhas 6211 e 6240

Para melhorar nossa qualidade de serviço, duas novas paradas são atendidas nas linhas 6211 e 6240.

Estes são os parados da Ménagerie e do Estande de Tiro localizados na RD10.

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