O Natal está chegando! Que tal ir fazer suas compras de Natal nas lojas locais de ônibus?
Aqui estão algumas dicas para chegar aos pontos de compras na região de Vélizy Vallées de ônibus:
- o mercado de Natal de Vélizy-Villacoublay : sábado, 2 e domingo, 3 de dezembro de 2023, no Parvis de l'Onde em Vélizy-Villacoublay. 40 expositores aguardam você com um concurso fotográfico organizado pela cidade.
Como chegar lá de ônibus?
👉 As linhas 6123 e 6134 param em "College St-Exupery" e a linha Tàd 6131 (apenas aos sábados) param em "Robert Wagner" com reserva em 09.70.80.96.63
- o mercado de Natal Buc: 40 artesãos aguardam você no sábado, 2 e domingo, 3 de dezembro de 2023, no Château de Buc, com brinquedos e shows para crianças.
Como chegar lá de ônibus?
👉 As linhas 6161 e as linhas 6161 e 6162 param em "Château-Massotte"
- o mercado de Natal em Jouy-en-Josas: sábado, 9 e domingo, 10 de dezembro de 2023, Place de la Marne, uma vila de artesãos, carrossel grátis, vinho quente e encontro com o Papai Noel.
Como chegar lá de ônibus?
👉 Parada da linha 6132 "Place de la Marne"
- o mercado de Natal de Chaville : sexta-feira, 8 de dezembro de 2023, na Place du Marché em Chaville, com criadores locais, vinho quente, chocolate quente e tartiflette gigante.
Como chegar lá de ônibus?
👉 As linhas 6132, 6133 e 6134 param em "Puits Sans Vin"
- o mercado de Natal de Toussus-le-Noble : sábado, 16 de dezembro de 2023, descubra as especialidades da Creuse no mercado de Natal de Toussus-le-Noble!
Como chegar lá de ônibus?
👉 Parada da Linha 6162 "Centre"
- o mercado de Natal em St-Remy-lès-Chevreuse : sábado, 2 e 3 de dezembro de 2023, com atividades e artesanato.
Como chegar lá de ônibus?
👉 Parada da linha 6162 "Gare de St-Remy-lès-Chevreuse"
- o Shopping Shopping Vélizy 2 : centro regional com 146 lojas.
Como chegar lá de ônibus?
👉 As linhas 6123, 6124, 6134 e 6145 param "Vélizy 2"
- as lojas locais de Vélizy-Villacoublay: cerca de cem lojas e artesãos, a maioria nos distritos de Mail, Clos, Louvois, Mozart, Village e Jean Monnet.
Como chegar lá de ônibus?👉 Linhas 6123, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134
- aslojas locais de Versalhes : o centro da cidade e seu mercado recebem você com uma ampla variedade de lojas.
Como chegar lá ?
👉 Linhas 6122, 6123, 6124, 6160, 6161, 6162, 6163 e 6164
- lojas locais em Chaville:
Como chegar lá de ônibus?
👉 Linhas 6132, 6133 e 6134
- Lojas locais em Jouy-en-Josas :
Como chegar lá de ônibus?
👉 Linhas 6132, 6135, 6136 e 6164
- Lojas locais em Buc:
Como chegar lá de ônibus?
👉 Linhas 6160, 6161, 6162, 613 e 6164
- as lojas locais em Loges-en-Josas:
Como chegar lá de ônibus?👉 Linha 6164
- lojas locais em Bièvres:
Como chegar lá de ônibus?
👉 Linha 6133
Não tem passagens de viagem?
Encontre facilmente o ingresso que combina com você clicando aqui.