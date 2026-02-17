Notícias semelhantes

Sua linha 6254 será alterada a partir de 20 de abril de 2026!
A partir de agora, sua linha vai até as 22h, de segunda a sábado.
A parada "De Lattre de Tassigny" também se torna "Pôle sportif Mazeaud", com serviço em ambas as direções.
Em 20 de abril de 2026, não há necessidade de pressa: a linha 6254 segue até as 22h
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Novo horário na linha 6254 vinda de Saint-Cyr l'École
Sua linha 6254 será alterada a partir de 20 de abril de 2026!
A partir de agora, sua linha vai até as 22h, de segunda a sábado.
A parada "De Lattre de Tassigny" também se torna "Pôle sportif Mazeaud", com serviço em ambas as direções.