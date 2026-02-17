Em 20 de abril de 2026, não há necessidade de pressa: a linha 6254 segue até as 22h

Publicado em

Leitura 1 min

Novo horário na linha 6254 vinda de Saint-Cyr l'École

Sua linha 6254 será alterada a partir de 20 de abril de 2026!

A partir de agora, sua linha vai até as 22h, de segunda a sábado.

A parada "De Lattre de Tassigny" também se torna "Pôle sportif Mazeaud", com serviço em ambas as direções.

Notícias semelhantes