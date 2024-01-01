Seus contatos no seu território do Haut Val d'Oise

Encontre todas as informações e notícias da rede Haut Val d'Oise

Para acompanhar as notícias e se manter informado sobre suas linhas no território de Haut Val d'Oise:

  • Junte-se à nossa conta no Twitter@HVO_IDFM
  • Acompanhe as notícias no iledefrance-mobilites.fr > News > 95 > Haut Val d'Oise
  • Por telefone no 01 80 96 31 86
  • Para comprar seu ingresso por SMS, envie uma mensagem de texto para HVO para 93100
  • Para qualquer outra informação: 3, chemin pavé – 95340 Bernes sur Oise.

A partir de 1º de janeiro de 2024, os passageiros poderão encontrar todas as informações sobre as linhas de ônibus do Haut Val d'Oise em iledefrance-mobilites.fr

Para calcular uma rota:

Para encontrar os horários:

Para acompanhar notícias locais (apenas no site):

Não se esqueça de assinar o alerta de trânsito para suas linhas.