Para acompanhar as notícias e se manter informado sobre suas linhas no território de Haut Val d'Oise:
- Junte-se à nossa conta no Twitter@HVO_IDFM
- Acompanhe as notícias no iledefrance-mobilites.fr > News > 95 > Haut Val d'Oise
- Por telefone no 01 80 96 31 86
- Para comprar seu ingresso por SMS, envie uma mensagem de texto para HVO para 93100
- Para qualquer outra informação: 3, chemin pavé – 95340 Bernes sur Oise.
A partir de 1º de janeiro de 2024, os passageiros poderão encontrar todas as informações sobre as linhas de ônibus do Haut Val d'Oise em iledefrance-mobilites.fr
Para calcular uma rota:
- Como se locomover > Instruções
Para encontrar os horários:
- Como se locomover > Agendas > Selecione uma linha
Para acompanhar notícias locais (apenas no site):
- Notícias > 95 > Haut Val d'Oise
Não se esqueça de assinar o alerta de trânsito para suas linhas.