Como funciona?
Para viajar em boa situação, você deve validar sua passagem toda vez que embarcar no ônibus ou bonde, incluindo aqueles com conexão, nos validadores fornecidos para esse fim.
✅ Um bip curto e uma luz verde acompanham a validação do seu bilhete; Você está em boa situação.
❌ Se você ouvir um bip longo com a cruz vermelha e uma mensagem de rejeição, sua multa é inválida. Você precisará entrar em contato com uma agência de vendas na estação para resolver o problema.
Para que serve?
Validação é o meio de contar passageiros que pegaram ônibus e bonde. Também permite que a Île-de-France Mobilités defina as necessidades de mobilidade dos passageiros e construa uma oferta de transporte adaptada às suas necessidades. Validações, portanto, são informações valiosas para a vida de uma rede.
No caso de uma inspeção
A validação é obrigatória na rede independentemente do seu ingresso, inclusive para os ingressos de temporada. Você terá que apresentá-lo em caso de inspeção. Nesse caso , você receberá uma multa.
Na rede do território de Bièvre (linhas 401, 402, 408, 409, 412, 415, 418 e T10) aplicam-se as seguintes tarifas:
- Falha em validar um plano ou assinatura válido
Pagamento imediato: 5€
Multa fixa (em até 14 dias): €35
- Ausência de ingresso / Posse de um ingresso não validado (exceto um passe ou assinatura válido) / Ingresso expirado
Pagamento imediato: 45€
Multa fixa (dentro de 14 dias): €68
- Recusa em cumprir (dentro de 14 dias): €135
Você tem 14 dias úteis para regularizar sua multa. Após esse período, uma taxa de inscrição de €50 é adicionada à multa inicial.
Se o pagamento não for feito em até 3 meses, o relatório é enviado ao Tesouro e você é automaticamente responsável pela multa fixa, aumentada em um valor que varia de €180 a €375.
💡 Para pagar uma multa online, acesse: https://www.bievre.iledefrance-mobilites.fr/payer-amende-ligne
Cabe a você validar!