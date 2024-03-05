Por que validar um ticket?

Validar sua multa significa, claro, evitar uma multa, mas não só isso!

Como funciona?

Para viajar em boa situação, você deve validar sua passagem toda vez que embarcar no ônibus ou bonde, incluindo aqueles com conexão, nos validadores fornecidos para esse fim.

✅ Um bip curto e uma luz verde acompanham a validação do seu bilhete; Você está em boa situação.

❌ Se você ouvir um bip longo com a cruz vermelha e uma mensagem de rejeição, sua multa é inválida. Você precisará entrar em contato com uma agência de vendas na estação para resolver o problema.

Para que serve?

Validação é o meio de contar passageiros que pegaram ônibus e bonde. Também permite que a Île-de-France Mobilités defina as necessidades de mobilidade dos passageiros e construa uma oferta de transporte adaptada às suas necessidades. Validações, portanto, são informações valiosas para a vida de uma rede.

No caso de uma inspeção

 

A validação é obrigatória na rede independentemente do seu ingresso, inclusive para os ingressos de temporada. Você terá que apresentá-lo em caso de inspeção. Nesse caso , você receberá uma multa.

Na rede do território de Bièvre (linhas 401, 402, 408, 409, 412, 415, 418 e T10) aplicam-se as seguintes tarifas:

 

  • Falha em validar um plano ou assinatura válido

Pagamento imediato: 5€

Multa fixa (em até 14 dias): €35

 

  • Ausência de ingresso / Posse de um ingresso não validado (exceto um passe ou assinatura válido) / Ingresso expirado

Pagamento imediato: 45€

Multa fixa (dentro de 14 dias): €68

 

  • Recusa em cumprir (dentro de 14 dias): €135

 

Você tem 14 dias úteis para regularizar sua multa. Após esse período, uma taxa de inscrição de €50 é adicionada à multa inicial.

Se o pagamento não for feito em até 3 meses, o relatório é enviado ao Tesouro e você é automaticamente responsável pela multa fixa, aumentada em um valor que varia de €180 a €375.

💡 Para pagar uma multa online, acesse: https://www.bievre.iledefrance-mobilites.fr/payer-amende-ligne

 

 

Cabe a você validar!