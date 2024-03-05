Como funciona?

Para viajar em boa situação, você deve validar sua passagem toda vez que embarcar no ônibus ou bonde, incluindo aqueles com conexão, nos validadores fornecidos para esse fim.

✅ Um bip curto e uma luz verde acompanham a validação do seu bilhete; Você está em boa situação.

❌ Se você ouvir um bip longo com a cruz vermelha e uma mensagem de rejeição, sua multa é inválida. Você precisará entrar em contato com uma agência de vendas na estação para resolver o problema.

Para que serve?

Validação é o meio de contar passageiros que pegaram ônibus e bonde. Também permite que a Île-de-France Mobilités defina as necessidades de mobilidade dos passageiros e construa uma oferta de transporte adaptada às suas necessidades. Validações, portanto, são informações valiosas para a vida de uma rede.