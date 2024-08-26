Como funciona?
Para viajar em boa situação, você deve validar seu bilhete toda vez que embarcar no ônibus, incluindo os ônibus de conexão, nos validadores fornecidos para esse fim.
✅ Um bip curto e uma luz verde acompanham a validação do seu bilhete; Você está em boa situação.
❌ Se você ouvir um bip longo com a cruz vermelha e uma mensagem de rejeição, sua multa é inválida. Você precisará entrar em contato com o motorista ou com nossa agência de vendas localizada em Impasse Sainte Claire Déville, 78200 Mantes-la-Jolie, para resolver o problema.
Para que serve?
Validação é o meio de contar os passageiros que pegaram o ônibus e o ônibus. Também permite que a Île-de-France Mobilités defina as necessidades de mobilidade dos passageiros e construa uma oferta de transporte adaptada às suas necessidades. Validações, portanto, são informações valiosas para a vida de uma rede.
Em caso de inspeção?
A validação é obrigatória na rede independentemente do seu ingresso, inclusive para os ingressos de temporada. Você terá que apresentá-lo em caso de inspeção. Nesse caso , você receberá uma multa.
Na região de Mantois, aplicam-se as seguintes taxas:
- Falha em validar um chamado
Multa fixa (em até 48 horas): €34
Multa aumentada (após 16 dias): €72
- Ausência de ingresso / Posse de um ingresso não validado (exceto um passe ou assinatura válido) / Ingresso expirado
Multa fixa (em até 48 horas): €51
Multa aumentada (após 16 dias): €89
- Recusa em cumprir (dentro de 48 horas): €173
Você tem 16 dias úteis para regular sua multa. Após esse período, uma taxa de inscrição de €38 é adicionada à multa inicial.
Na ausência de pagamento dentro de 2 meses, o relatório é enviado ao Tesouro Público.
💡 Para pagar uma multa online, acesse: https://mantois.iledefrance-mobilites.fr/payer-amende-ligne
Cabe a você validar!