Por que validar um ticket?

Validar sua multa significa, claro, evitar uma multa, mas não só isso!

Como funciona?

Para viajar em boa situação, você deve validar seu bilhete toda vez que embarcar no ônibus, incluindo os ônibus de conexão, nos validadores fornecidos para esse fim.

✅ Um bip curto e uma luz verde acompanham a validação do seu bilhete; Você está em boa situação.

❌ Se você ouvir um bip longo com a cruz vermelha e uma mensagem de rejeição, sua multa é inválida. Você precisará entrar em contato com o motorista ou com nossa agência de vendas localizada em Impasse Sainte Claire Déville, 78200 Mantes-la-Jolie, para resolver o problema.

Para que serve?

Validação é o meio de contar os passageiros que pegaram o ônibus e o ônibus. Também permite que a Île-de-France Mobilités defina as necessidades de mobilidade dos passageiros e construa uma oferta de transporte adaptada às suas necessidades. Validações, portanto, são informações valiosas para a vida de uma rede.

A validação é obrigatória na rede independentemente do seu ingresso, inclusive para os ingressos de temporada. Você terá que apresentá-lo em caso de inspeção. Nesse caso , você receberá uma multa.

  • Falha em validar um chamado

Multa fixa (em até 48 horas): €34

Multa aumentada (após 16 dias): €72

  • Ausência de ingresso / Posse de um ingresso não validado (exceto um passe ou assinatura válido) / Ingresso expirado

Multa fixa (em até 48 horas): €51

Multa aumentada (após 16 dias): €89

Você tem 16 dias úteis para regular sua multa. Após esse período, uma taxa de inscrição de €38 é adicionada à multa inicial.

Na ausência de pagamento dentro de 2 meses, o relatório é enviado ao Tesouro Público.

💡 Para pagar uma multa online, acesse: https://mantois.iledefrance-mobilites.fr/payer-amende-ligne

 

 

Cabe a você validar!