Como funciona?

Para viajar em boa situação, você deve validar seu bilhete toda vez que embarcar no ônibus, incluindo os ônibus de conexão, nos validadores fornecidos para esse fim.

✅ Um bip curto e uma luz verde acompanham a validação do seu bilhete; Você está em boa situação.

❌ Se você ouvir um bip longo com a cruz vermelha e uma mensagem de rejeição, sua multa é inválida. Você precisará entrar em contato com o motorista ou com nossa agência de vendas localizada em Impasse Sainte Claire Déville, 78200 Mantes-la-Jolie, para resolver o problema.

Para que serve?

Validação é o meio de contar os passageiros que pegaram o ônibus e o ônibus. Também permite que a Île-de-France Mobilités defina as necessidades de mobilidade dos passageiros e construa uma oferta de transporte adaptada às suas necessidades. Validações, portanto, são informações valiosas para a vida de uma rede.