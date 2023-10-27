Por que viajar em ordem?

Validar seu passe Navigo significa viajar com tranquilidade, mas não só...

Entrei, valido meu passe Navigo, viajo tranquilamente

Incentive nossos passageiros a validarem sua passagem.

Validando seu bilhete de transporte: para que serve?

  1. Evitar uma multa

Seja usando um bilhete de uso único ou um passe Navigo que paga periodicamente, a validação é obrigatória no transporte.

Para estar em ordem ao viajar na rede de ônibus, você deve validar seu bilhete de transporte.

Só ter seu ingresso não é suficiente!

Caso contrário, você está sujeito a uma multa de €45, aumentada para €68 em caso de pagamento adiado e para €118 após 14 dias.

Não validar seu passe Navigo significa correr o risco de ser multado

2. Adapte a oferta de transporte às suas viagens diárias

O número de validações diárias e em cada ônibus é um dado essencial para a Île-de-France Mobilités.

A partir disso, podemos determinar o número de passageiros em cada ônibus ao longo do dia. Assim, é possível distinguir com mais precisão os horários mais movimentados, os famosos "picos" da manhã ou da noite. Esses dados nos permitem adaptar os serviços e a oferta de transporte para cada linha.

Estamos contando com você para validar seu ingresso

O que devo fazer se eu esquecer meu passe Navigo ou se não tiver troco para comprar um bilhete de embarque?

Compra de um ingresso SMS - Digite "SACLAY" para 93100

Como fazer um ingresso SMS - rede de ônibus Paris Saclay

Como lembrete, você deve saber que existem bilhetes de transporte de solidariedade adaptados para todas as situações.

Não hesite em acessar o site da Île-de-France Mobilités na seção "Preços"

