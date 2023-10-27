Validando seu bilhete de transporte: para que serve?

Evitar uma multa

Seja usando um bilhete de uso único ou um passe Navigo que paga periodicamente, a validação é obrigatória no transporte.

Para estar em ordem ao viajar na rede de ônibus, você deve validar seu bilhete de transporte.

Só ter seu ingresso não é suficiente!

Caso contrário, você está sujeito a uma multa de €45, aumentada para €68 em caso de pagamento adiado e para €118 após 14 dias.