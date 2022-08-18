Encontre todos os novos cronogramas aplicáveis até 1º de setembro de 2022

Prepare-se para o início do novo ano letivo com a rede de ônibus Sénart!

Nossas equipes já estão trabalhando duro há algumas semanas para garantir que todos os horários sejam afixados nas paradas antes do início do ano letivo.

Aqui estão as mudanças que você encontrará em nossas linhas a partir de quinta-feira, 1º de setembro de 2022.

No município de Nandy:

Para tornar o tráfego de pedestres mais seguro no município, as paradas Pavillon Royal e Champignons foram removidas, nas linhas 34, 61A, 62A e 63.

Os usuários atuais da parada Pavillon Royal terão que consultar a parada La Forêt, localizada a 3 minutos a pé a partir de 1º de setembro.

Passageiros que costumavam usar a parada Champignons irão a pé até a parada Clairière, localizada a 4 minutos de distância.

Para se orientar melhor, mapas foram colocados nas estações antigas.

No setor de Essonne:

Os horários das linhas 01 e 05 foram modificados a partir de 1º de setembro, para tornar o serviço para o Lycée Robert Doisneau e o Collège La Tuilerie mais confiável.

Para estudantes de Tigery, Saint-Pierre du Perray e Saint-Germain-les-Corbeil, você pode conferir seu novo horário abaixo.

Linhas 42P e 43P:

As linhas 42P e 43P veem suas letras P desaparecerem.

A partir de 1º de setembro, os horários permanecem, mas a letra P desaparece para harmonizar essas linhas, então você terá que ficar atento e olhar para a catavento-vento antes dos ônibus, para garantir que o veículo atenda Pouilly-Le-Fort Place.

Veja abaixo todos os novos cronogramas aplicáveis a partir de 1º de setembro de 2022:

Linha de folhetos de horários TZEN1

 -  1.7 MB

Folheto de horários da linha Citalien

 -  626.9 KB

Linha de folhetos do horário 01

 -  380.4 KB

Folheto de horários linha 02

 -  324.0 KB

Folheto de horários linha 03

 -  453.9 KB

Folheto de horários linha 04

 -  412.6 KB

Folheto de horários linha 05

 -  274.2 KB

Folheto de horários linha 11

 -  569.4 KB

Folhetos de horários linhas 12 e 13

 -  905.7 KB

Folheto de horários linha 21

 -  1.4 MB

Folhetos de horários 22 e 23

 -  1.3 MB

Folhetos de horários 24 e 25

 -  959.9 KB

Folheto de horários linha 26

 -  306.2 KB

Folheto de horários linha 27

 -  273.0 KB

Folheto de horários linha 31

 -  1.5 MB

Folhetos de horários 32 e 33

 -  960.2 KB

Folheto de horários linha 34

 -  594.9 KB

Folheto de horários linha 35

 -  265.0 KB

Folheto de horários linha 36

 -  964.6 KB

Folheto de horários linha 37

 -  567.2 KB

Folheto do horário, linha 41

 -  383.2 KB

Folhetos de horários 42 e 43

 -  883.7 KB

Folheto de horários linha 50

 -  647.1 KB

Folheto de horários linha 51

 -  428.4 KB

Folheto de horários linha 53

 -  516.7 KB

Folheto de horários linha 54

 -  345.8 KB

Folheto de horários linha 55

 -  337.4 KB

Folheto de horários linha 61A

 -  485.1 KB

Folheto de horários linha 61B

 -  949.2 KB

Folheto de horários linha 62A

 -  343.6 KB

Folheto do horário, linha 62B

 -  318.1 KB

Folheto de horários 62C

 -  332.9 KB

Folheto de horários linha 63

 -  400.7 KB

Folheto de horários linha 64

 -  308.4 KB

Folheto do cronograma da linha CPSF

 -  454.6 KB
