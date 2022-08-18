Nossas equipes já estão trabalhando duro há algumas semanas para garantir que todos os horários sejam afixados nas paradas antes do início do ano letivo.
Aqui estão as mudanças que você encontrará em nossas linhas a partir de quinta-feira, 1º de setembro de 2022.
No município de Nandy:
Para tornar o tráfego de pedestres mais seguro no município, as paradas Pavillon Royal e Champignons foram removidas, nas linhas 34, 61A, 62A e 63.
Os usuários atuais da parada Pavillon Royal terão que consultar a parada La Forêt, localizada a 3 minutos a pé a partir de 1º de setembro.
Passageiros que costumavam usar a parada Champignons irão a pé até a parada Clairière, localizada a 4 minutos de distância.
Para se orientar melhor, mapas foram colocados nas estações antigas.
No setor de Essonne:
Os horários das linhas 01 e 05 foram modificados a partir de 1º de setembro, para tornar o serviço para o Lycée Robert Doisneau e o Collège La Tuilerie mais confiável.
Para estudantes de Tigery, Saint-Pierre du Perray e Saint-Germain-les-Corbeil, você pode conferir seu novo horário abaixo.
Linhas 42P e 43P:
As linhas 42P e 43P veem suas letras P desaparecerem.
A partir de 1º de setembro, os horários permanecem, mas a letra P desaparece para harmonizar essas linhas, então você terá que ficar atento e olhar para a catavento-vento antes dos ônibus, para garantir que o veículo atenda Pouilly-Le-Fort Place.