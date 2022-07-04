Dois novos serviços noturnos adaptados às suas necessidades

Uma nova solução de transporte é implantada para retornos tardios do Transilien H para as estações Domont e Écouen Ézanville.

O ônibus noturno assume as linhas regulares, à noite, de segunda a sábado, sem reserva.

Seu ônibus vai esperar pelo seu trem e te deixar na parada de sua escolha, na área definida.