A partir de 22 de agosto de 2022, a partir de agora, à noite, seu ônibus está esperando pelo trem:
- A partir da estação Domont, a cada 30 minutos entre 21h e 23h de segunda a sábado.
- Da estação Écouen Ézanville, a cada 30 minutos entre 22h e 23h, de segunda a sábado.
Dois novos serviços noturnos adaptados às suas necessidades
Uma nova solução de transporte é implantada para retornos tardios do Transilien H para as estações Domont e Écouen Ézanville.
O ônibus noturno assume as linhas regulares, à noite, de segunda a sábado, sem reserva.
Seu ônibus vai esperar pelo seu trem e te deixar na parada de sua escolha, na área definida.
Instruções de uso
Este serviço opera sem reserva e todos os bilhetes de transporte da rede Île-de-France Mobilités são aceitos.
- Eu entro no ônibus na estação
- Eu valido meu bilhete
- Indico ao motorista minha parada no sinal de luz na área atendida pelo serviço
- O motorista ajusta sua rota conforme os pedidos dos viajantes