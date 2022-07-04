Aproveite seus novos ônibus noturnos!

Publicado em

Leitura 1 min

A partir de 22 de agosto de 2022, aproveite seus novos ônibus noturnos para os retornos tardios das estações Domont e Ecouen-Ezanville

Aproveite seus novos ônibus noturnos

A partir de 22 de agosto de 2022, a partir de agora, à noite, seu ônibus está esperando pelo trem:

  • A partir da estação Domont, a cada 30 minutos entre 21h e 23h de segunda a sábado.
  • Da estação Écouen Ézanville, a cada 30 minutos entre 22h e 23h, de segunda a sábado.

Dois novos serviços noturnos adaptados às suas necessidades

Uma nova solução de transporte é implantada para retornos tardios do Transilien H para as estações Domont e Écouen Ézanville.

O ônibus noturno assume as linhas regulares, à noite, de segunda a sábado, sem reserva.

Seu ônibus vai esperar pelo seu trem e te deixar na parada de sua escolha, na área definida.

Mapa do Ônibus Noturno Domont e do Ônibus Noturno Écouen Ézanville

Instruções de uso

Este serviço opera sem reserva e todos os bilhetes de transporte da rede Île-de-France Mobilités são aceitos.

  1. Eu entro no ônibus na estação
  2. Eu valido meu bilhete
  3. Indico ao motorista minha parada no sinal de luz na área atendida pelo serviço
  4. O motorista ajusta sua rota conforme os pedidos dos viajantes

Encontre todas as notícias do seu território no Twitter: @Mtmorency_IDFM

Boa viagem com nossas linhas!