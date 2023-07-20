O ônibus noturno te deixa na parada mais próxima e espera pelo RER D, mesmo que você se atrase.

COMO USAR: COMO FUNCIONA O ÔNIBUS NOTURNO?

Eu entro no ônibus na estação

Eu valido meu bilhete

Indico ao motorista minha parada no sinal de luz na área atendida pelo serviço

O motorista ajusta sua rota conforme os pedidos dos viajantes

O +: Este serviço funciona sem reserva e todos os bilhetes de transporte da rede Île-de-France Mobilités são aceitos.