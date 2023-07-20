Aproveite seus novos ônibus noturnos

A partir de 28 de agosto de 2023: 3 novos ônibus noturnos foram adicionados e a oferta em Survilliers-Fosses e Louvres foi aprimorada.

O ônibus noturno te deixa na parada mais próxima e espera pelo RER D, mesmo que você se atrase.

COMO USAR: COMO FUNCIONA O ÔNIBUS NOTURNO?

  • Eu entro no ônibus na estação
  • Eu valido meu bilhete
  • Indico ao motorista minha parada no sinal de luz na área atendida pelo serviço
  • O motorista ajusta sua rota conforme os pedidos dos viajantes

O +: Este serviço funciona sem reserva e todos os bilhetes de transporte da rede Île-de-France Mobilités são aceitos.

Seu ônibus noturno em Goussainville

Partindo da estação Goussainville, o ônibus noturno oferece 6 partidas de segunda a sexta-feira, das 21h25 às 23h55 , e 10 partidas nos fins de semana, das 20h25 às 00h55.

O ônibus noturno assume as últimas corridas regulares da G'BUS.

Saiba mais sobre o ônibus noturno de Goussainville

Seu ônibus noturno em Gonesse

Partindo da estação Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville, o ônibus noturno oferece 4 partidas de segunda a sexta-feira, das 20h50 às 22h50.

O ônibus noturno assume as linhas regulares 36 e 37.

Mais sobre o ônibus noturno Gonesse

Seu ônibus noturno Garges-lès-Gonesse

Partindo da estação Garges-Sarcelles, o ônibus noturno oferece 6 partidas de segunda a sexta-feira, das 22h45 à 1h15.

O ônibus noturno assume as últimas corridas da linha 31 à noite.

Saiba mais sobre o ônibus noturno Garges-lès-Gonesse

MELHORIA DO SERVIÇO NOTURNO DE ÔNIBUS SURVILLIERS-FOSSÉS E LOUVRES

Criação de uma oferta de sábado no ônibus noturno Survilliers-Fosses

O ônibus noturno Survilliers-Fosses assume o lugar da linha regular R2. Da estação Survilliers-Fosses:

  • 8 partidas são oferecidas de segunda a sexta-feira, das 20h35 às 00h05
  • 6 partidas no sábado, das 20h35 às 23h05.

Saiba mais sobre o ônibus noturno Survilliers-Fosses

Criação de uma oferta de sábado no ônibus noturno do Louvres

O Ônibus Noturno do Louvres assume as linhas regulares R5 e R6.

Da estação Louvres:

  • São oferecidas 7 partidas de segunda a sexta-feira, das 21:00 às 00:00
  • 7 partidas no sábado, das 19h45 às 23h00

Saiba mais sobre o ônibus noturno do Louvres

