O ônibus noturno te deixa na parada mais próxima e espera pelo RER D, mesmo que você se atrase.
COMO USAR: COMO FUNCIONA O ÔNIBUS NOTURNO?
- Eu entro no ônibus na estação
- Eu valido meu bilhete
- Indico ao motorista minha parada no sinal de luz na área atendida pelo serviço
- O motorista ajusta sua rota conforme os pedidos dos viajantes
O +: Este serviço funciona sem reserva e todos os bilhetes de transporte da rede Île-de-France Mobilités são aceitos.
Seu ônibus noturno em Goussainville
Partindo da estação Goussainville, o ônibus noturno oferece 6 partidas de segunda a sexta-feira, das 21h25 às 23h55 , e 10 partidas nos fins de semana, das 20h25 às 00h55.
O ônibus noturno assume as últimas corridas regulares da G'BUS.
Seu ônibus noturno em Gonesse
Partindo da estação Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville, o ônibus noturno oferece 4 partidas de segunda a sexta-feira, das 20h50 às 22h50.
O ônibus noturno assume as linhas regulares 36 e 37.
Seu ônibus noturno Garges-lès-Gonesse
Partindo da estação Garges-Sarcelles, o ônibus noturno oferece 6 partidas de segunda a sexta-feira, das 22h45 à 1h15.
O ônibus noturno assume as últimas corridas da linha 31 à noite.
MELHORIA DO SERVIÇO NOTURNO DE ÔNIBUS SURVILLIERS-FOSSÉS E LOUVRES
Criação de uma oferta de sábado no ônibus noturno Survilliers-Fosses
O ônibus noturno Survilliers-Fosses assume o lugar da linha regular R2. Da estação Survilliers-Fosses:
- 8 partidas são oferecidas de segunda a sexta-feira, das 20h35 às 00h05
- 6 partidas no sábado, das 20h35 às 23h05.
Criação de uma oferta de sábado no ônibus noturno do Louvres
O Ônibus Noturno do Louvres assume as linhas regulares R5 e R6.
Da estação Louvres:
- São oferecidas 7 partidas de segunda a sexta-feira, das 21:00 às 00:00
- 7 partidas no sábado, das 19h45 às 23h00