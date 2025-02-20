Aproveite as novidades do TàD d'Etampes!

Descubra os novos municípios atendidos pelo Transport à la Demande d'Etampes

Aproveite as novidades do TàD d'Etampes!

Uma nova zona Sudeste atendendo aos municípios de:

  • Bouville
  • Puiselet-le-Marais
  • Valpuiseaux
  • A Floresta de Sainte-Croix
  • Bois-Herpin (comuna que se desloca da zona sul para a zona sudeste)
  • Mespuits
  • Roinvilliers
  • Sem graça
  • Brouy
  • Champmotteux

2 novos municípios atendidos na zona sul:

  • Marolles-en-Beauce
  • Ormoy-la-Rivière
Mapa do TàD d'Etampes

Este serviço é oferecido de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 20h, apenas com reserva prévia.

Reserve sua viagem entre as paradas de partida e chegada até 30 minutos antes da partida, no site, via aplicativo móvel ou por telefone.

Métodos de reserva

O serviço funciona nos dois sentidos: basta fazer uma nova reserva a partir de um ponto de interesse até sua parada.

Para mais informações e reservas em: tad.iledefrance-mobilites.fr

