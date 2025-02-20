Aproveite as novidades do TàD d'Etampes!
Uma nova zona Sudeste atendendo aos municípios de:
- Bouville
- Puiselet-le-Marais
- Valpuiseaux
- A Floresta de Sainte-Croix
- Bois-Herpin (comuna que se desloca da zona sul para a zona sudeste)
- Mespuits
- Roinvilliers
- Sem graça
- Brouy
- Champmotteux
2 novos municípios atendidos na zona sul:
- Marolles-en-Beauce
- Ormoy-la-Rivière
Este serviço é oferecido de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 20h, apenas com reserva prévia.
Reserve sua viagem entre as paradas de partida e chegada até 30 minutos antes da partida, no site, via aplicativo móvel ou por telefone.
O serviço funciona nos dois sentidos: basta fazer uma nova reserva a partir de um ponto de interesse até sua parada.
Para mais informações e reservas em: tad.iledefrance-mobilites.fr