Notícias semelhantes

Por ocasião do mês de maio pela Bike, a Île-de-France Mobilités está apoiando você neste mês dedicado ao uso desse meio de transporte suave para celebrar e adotar a prática do ciclismo. Assim, no território de Vexin, a Île-de-France Mobilités organiza estações de reparo de bicicletas em estações.

Conheça nossas equipes na rodoviária de Magny-en-Vexin nos dias 13 e 20 de maio, das 8h às 12h.

Todos os reparos oferecidos no local são GRATUITOS para viajantes.