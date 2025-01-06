Notícias semelhantes

Aproveite um suporte de reparo para "Mai à Vélo" na região de Vexin!

Venha consertar sua bicicleta gratuitamente na rodoviária de Magny-en-Vexin!

Conserte sua bicicleta gratuitamente na estação Magny-en-Vexin!

Tem um problema com sua moto? Nós consertamos e é um presente!

Encontre na rodoviária de Magny-en-Vexin nos dias 13 e 20 de maio, das 8h às 12h.

Sem registro, sem taxas, só uma mão amiga!

Por ocasião do mês de maio pela Bike, a Île-de-France Mobilités está apoiando você neste mês dedicado ao uso desse meio de transporte suave para celebrar e adotar a prática do ciclismo. Assim, no território de Vexin, a Île-de-France Mobilités organiza estações de reparo de bicicletas em estações.

Conheça nossas equipes na rodoviária de Magny-en-Vexin nos dias 13 e 20 de maio, das 8h às 12h.

Todos os reparos oferecidos no local são GRATUITOS para viajantes.

