Notícias semelhantes

Ajustes nas linhas 414, 461 e 466.
Extensão da linha 414
Para facilitar o transporte dos alunos do colégio Saint Exupéry quando terminam as aulas às 15h05, a partida da linha 414 será na parada Saint Exupéry às 15h18 , pois fica mais próxima da escola do que a parada Pas du Lac.
Portanto, as paradas de Niépce e Newton também serão atendidas às 15h19 e 15h20, respectivamente.
Diagrama da linha 414
Mudanças nos horários das rotas 461 e 466
Os horários das linhas 461 e 466 foram adaptados de acordo com os novos horários de entrada e saída para os funcionários da Safran AE.
Linha 461
- Partida às 6h10 da parada da Gare Routière des Prés na estação Saint-Quentin em direção a Magny-les-Hameaux em vez da partida às 6h04
- Partida às 6h35 da parada Mérantais em Magny-les-Hameaux para a estação Saint-Quentin em Montigny-le-Bretonneux, em vez da partida às 6h29
Linha 466
- Partida da Gare Routière des Prés parada na estação Saint-Quentin em Montigny-le-Bretonneux vers Guyancourt - 60 Arpents – Technocentre às 12h40 (em vez das 12h45) e às 13h23 (em vez das 13h35)
- Partida da parada 60 Arpents – Technocentre para a estação Saint-Quentin em Montigny-le-Bretonneux às 13h51 (em vez das 14h) e partida às 13h03 (em vez das 13h10)