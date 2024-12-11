Seja esperto, chegue serenamente!

Publicado em

Leitura 1 min

Dentro e fora dos veículos, essas poucas dicas vão te ajudar a chegar ao destino com tranquilidade!

Quando estiver viajando em pé, segure as barras de apoio!

Os veículos estão sujeitos aos perigos e perigos da estrada e podem frear de repente. Se você frear de repente, pode perder o equilíbrio e se machucar.

Garanta que você tenha a melhor visibilidade para chegar em casa em segurança!

Ao descer, especialmente à noite nas noites de inverno, não atravesse na frente ou atrás do veículo até ter visibilidade total.

Fique por dentro das últimas notícias e informações de trânsito na sua região seguindo @CPConflu_IDFM