Quais são os tempos para lembrar?

De 7 a 13 de julho de 2025, os cronogramas aplicados serão os dos feriados escolares curtos de 2024/2025.

De 25 a 31 de agosto de 2025, os cronogramas aplicados serão os dos feriados escolares curtos de 2025/2026.

De 14 de julho a 24 de agosto de 2025, o horário será o de verão.

CUIDADO!

As linhas escolares e a linha 6213 não operarão mais a partir de 4 de julho de 2025.

Elas estão programadas para retomar em 1º de setembro de 2025, assim como para a linha 6216.

Então lembre-se de conferir os horários da sua linha habitual antes de sair.