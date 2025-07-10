Quais são os tempos para lembrar?
De 7 a 13 de julho de 2025, os cronogramas aplicados serão os dos feriados escolares curtos de 2024/2025.
De 25 a 31 de agosto de 2025, os cronogramas aplicados serão os dos feriados escolares curtos de 2025/2026.
De 14 de julho a 24 de agosto de 2025, o horário será o de verão.
CUIDADO!
As linhas escolares e a linha 6213 não operarão mais a partir de 4 de julho de 2025.
Elas estão programadas para retomar em 1º de setembro de 2025, assim como para a linha 6216.
Então lembre-se de conferir os horários da sua linha habitual antes de sair.