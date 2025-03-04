Quem são essas mulheres?

Annie Fratellini: palhaço, musicista, atriz e cantora, esta artista francesa versátil dedicou sua vida à arte do circo e das artes cênicas. Suas apresentações combinavam humor, poesia e emoção, adicionando um toque musical delicioso graças ao domínio perfeito de vários instrumentos. A primeira mulher a interpretar a palhaço Auguste e uma das poucas a tocar concertina, Annie Fratellini deixou sua marca no mundo do circo com seu estilo único. Seu trabalho cativou o público por várias décadas. Com o marido, ela abriu a Escola Nacional de Circo. Até hoje, ela continua sendo uma figura importante no mundo do entretenimento.

Encontre sua história na parada dedicada a ela em Vernouillet e nas linhas 14, 15, 43, 63, 67, 68, 69, 75 e 92.

Maryse Bastié: nascida Bombec em 1898, é uma pioneira da aviação francesa. Ela se tornou uma das primeiras mulheres a obter a licença de piloto em 1925. Em 1930, ela alcançou um feito ao quebrar o recorde feminino de tempo de voo. Com esse histórico, ela foi condecorada com a Cruz de Cavaleira da Legião de Honra e tornou-se a primeira mulher francesa a receber o Troféu Harmon. Durante a Segunda Guerra Mundial, destacou-se como piloto ao participar de missões de transporte. Ela morreu em 1952 em um acidente de avião, vivendo sua paixão até o fim e tornando-se fonte de inspiração para muitas mulheres ao longo dos séculos e do mundo.

Encontre sua história na parada dedicada a ela em Les Mureaux e nas suas linhas 6 e 58.

Adrienne Bolland: Em 1920, essa pioneira da aviação francesa tornou-se a primeira mulher a voar através do Canal da Mancha a partir da França. No ano seguinte, em 1921, a primeira mulher a cruzar os Andes, um feito significativo na história da aviação. Sua coragem, conquistas e determinação o tornaram uma figura emblemática da aviação francesa no início do século XX.

Encontre sua história na parada dedicada a ela em Poissy e na sua linha 3.

Flora Tristan: uma verdadeira pioneira do feminismo e da luta social, esta escritora francesa se destacou por seu ativismo feroz. Vinda de uma família nobre, Flora Tristan teve uma infância difícil e um casamento infeliz, do qual teve coragem de se divorciar. Muito rapidamente, ela colocou sua determinação a serviço dos direitos das mulheres e dos trabalhadores, defendendo regularmente sua emancipação econômica e social por meio de seus escritos. Sua obra principal, conhecida sob os títulos A Emancipação das Mulheres ou O Testamento da Pária, denunciava desigualdades de gênero e condições de trabalho. Flora Tristan faleceu prematuramente aos 41 anos, em 1844. Mas sua influência na história dos movimentos sociais e feministas ainda está muito viva!

Encontre sua história na parada dedicada a ela em Carrières-sous-Poissy e nas suas linhas 1, 31, 51 e 94.

Este evento presta homenagem às mulheres que fizeram história, contribuindo assim para o reconhecimento de suas ações.