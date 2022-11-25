Como operador em nome da Île-de-France Mobilités, teremos o prazer de recebê-lo em 5 de dezembro no Logistics Transport FORUM em Brétigny-sur-Orge , em parceria com a Pôle emploi.

Nesta ocasião, apresentaremos as diferentes profissões de transporte, bem como as vagas a serem preenchidas em nossa empresa.

Estamos procurando:

5 motoristas de ônibus

motoristas de ônibus 7 Gerentes de Operações versáteis

Gerentes de Operações versáteis 2 operadores de material rodante

operadores de material rodante 2 Operadores de infraestrutura

Operadores de infraestrutura 1 técnico de infraestrutura

técnico de infraestrutura 1 técnico de material rodante de bonde

técnico de material rodante de bonde 35 maquinistas de bonde

maquinistas de bonde 3 operadores, posto de comando e informações para passageiros

Para participar deste fórum, inscreva-se no https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/36212...

Entre em contato com a RATP Cap Bièvre no [email protected]

Até breve na sua rede!