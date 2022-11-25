RATP Cap Bièvre, operador em nome da Île-de-France Mobilités, está recrutando!

Encontre-nos em 5 de dezembro no FORUM du Transport Logistique em Brétigny-sur-Orge, em parceria com o Pôle Emploi.

Junte-se à RATP Cap Bièvre

Como operador em nome da Île-de-France Mobilités, teremos o prazer de recebê-lo em 5 de dezembro no Logistics Transport FORUM em Brétigny-sur-Orge , em parceria com a Pôle emploi.

Nesta ocasião, apresentaremos as diferentes profissões de transporte, bem como as vagas a serem preenchidas em nossa empresa.

Estamos procurando:

  • 5 motoristas de ônibus
  • 7 Gerentes de Operações versáteis
  • 2 operadores de material rodante
  • 2 Operadores de infraestrutura
  • 1 técnico de infraestrutura
  • 1 técnico de material rodante de bonde
  • 35 maquinistas de bonde
  • 3 operadores, posto de comando e informações para passageiros

Para participar deste fórum, inscreva-se no https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/36212...

Entre em contato com a RATP Cap Bièvre no [email protected]

Até breve na sua rede!