Como operador em nome da Île-de-France Mobilités, teremos o prazer de recebê-lo em 5 de dezembro no Logistics Transport FORUM em Brétigny-sur-Orge , em parceria com a Pôle emploi.
Nesta ocasião, apresentaremos as diferentes profissões de transporte, bem como as vagas a serem preenchidas em nossa empresa.
Estamos procurando:
- 5 motoristas de ônibus
- 7 Gerentes de Operações versáteis
- 2 operadores de material rodante
- 2 Operadores de infraestrutura
- 1 técnico de infraestrutura
- 1 técnico de material rodante de bonde
- 35 maquinistas de bonde
- 3 operadores, posto de comando e informações para passageiros
Para participar deste fórum, inscreva-se no https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/36212...
Entre em contato com a RATP Cap Bièvre no [email protected]
Até breve na sua rede!