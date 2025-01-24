Adiantamento das Compras da Manhã
Os horários das corridas que atendem ao Lycée International são adiantados de 10 a 15 minutos. As chegadas à escola agora ocorrerão às 7h45 e às 8h35/39.
Realocação da parada da estação Saint-Germain-en-Laye
As partidas e chegadas na estação Saint-Germain-en-Laye passarão agora à rue Thiers (Château), e não mais à rue de la Surintendance.
Parada temporária de remoção "Place royale/Gambetta" emS-aint-Germain-en-Laye
A parada temporária de desembarque Place Royale/Gambetta em Saint-Germain-en-Layeé sinalizada apenas na direção Maisons-Laffitte em direção a Saint-Germain-en-Laye.
Parada sistemática em Strasbourg-Curie
A parada "Strasbourg-Curie" na rota de desvio será sistematicamente atendida.
Várias partidas nos dias úteis entre 7h00 e 7h35.
- 3 partidas da estação Maisons-Laffitte às 7h10, 7h25 e 7h30
- 1 partida às 7h35 da parada "Rue de Romilly"