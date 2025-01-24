Reajuste do horário da linha 2 (Maisons-Laffitte <> , Saint-Germain-en-Laye) a partir de 27 de janeiro de 2025

Publicado em

Leitura 1 min

A partir de 27 de janeiro, vários ajustes foram feitos nos horários e no serviço da linha 2. Essas mudanças têm como objetivo atender melhor às suas necessidades e levar em conta os impactos do trabalho em andamento.

Adiantamento das Compras da Manhã

Os horários das corridas que atendem ao Lycée International são adiantados de 10 a 15 minutos. As chegadas à escola agora ocorrerão às 7h45 e às 8h35/39.

Realocação da parada da estação Saint-Germain-en-Laye

As partidas e chegadas na estação Saint-Germain-en-Laye passarão agora à rue Thiers (Château), e não mais à rue de la Surintendance.

Veja o mapa detalhado

 -  193.8 KB

Parada temporária de remoção "Place royale/Gambetta" emS-aint-Germain-en-Laye

A parada temporária de desembarque Place Royale/Gambetta em Saint-Germain-en-Layeé sinalizada apenas na direção Maisons-Laffitte em direção a Saint-Germain-en-Laye.

Parada sistemática em Strasbourg-Curie

A parada "Strasbourg-Curie" na rota de desvio será sistematicamente atendida.

Várias partidas nos dias úteis entre 7h00 e 7h35.

  • 3 partidas da estação Maisons-Laffitte às 7h10, 7h25 e 7h30
  • 1 partida às 7h35 da parada "Rue de Romilly"

Descubra os novos horários da linha 2

 -  1.4 MB