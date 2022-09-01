Notícias semelhantes

Diz-me com quem andas e te direi quem és!



Suas linhas de ônibus são agrupadas para serem mais legíveis.

As linhas E (Gare de Vigneux-sur-Seine <> , Montgeron Valdoly) e G (Montgeron Valdoly <> Montgeron Maurice Garin) se fundem em uma nova linha E (Gare de Vigneux-sur-Seine <> , Montgeron Maurice Garin).

As linhas B (Gare de Vigneux <> , Vigneux-sur-Seine, Prairie de l'Oly) e H (Circulaire Prairie de l'Oly) se unem em uma nova linha B (Circulaire Gare de Vigneux-sur-Seine via Prairie de l'Oly).

Essas fusões melhoram a legibilidade da rede de ônibus na região de Val d'Yerres Val de Seine.

Não há alterações nas paradas atendidas, no número de viagens ou nos horários de serviço.

