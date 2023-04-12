Junte-se às nossas equipes!

Publicado em

Leitura 1 min

RATP Cap Bièvre, operadora em nome da Île-de-France Mobilités, está recrutando para a linha de bonde T10!

Como parte do lançamento da linha de bonde T10, a RATP Cap Bièvre, operadora em nome da Île-de-France Mobilités, está buscando ativamente os seguintes perfis:

 Comunicação

  • Posto de Comando e Operadores de Informações ao Passageiro

Operação

  • Controladores de bonde
  • Gerentes de Operações Versáteis

Manutenção

  • Técnicos de Infraestrutura
  • Agentes de manutenção de edifícios
  • Operadores de infraestrutura
  • Operadores de Material Rodante

Entre em contato com a RATP Cap Bièvre no [email protected] 

Até breve na sua rede!