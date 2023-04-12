Como parte do lançamento da linha de bonde T10, a RATP Cap Bièvre, operadora em nome da Île-de-France Mobilités, está buscando ativamente os seguintes perfis:

Comunicação

Posto de Comando e Operadores de Informações ao Passageiro

Operação

Controladores de bonde

Gerentes de Operações Versáteis

Manutenção

Técnicos de Infraestrutura

Agentes de manutenção de edifícios

Operadores de infraestrutura

Operadores de Material Rodante

Entre em contato com a RATP Cap Bièvre no [email protected]

Até breve na sua rede!