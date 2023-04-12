Como parte do lançamento da linha de bonde T10, a RATP Cap Bièvre, operadora em nome da Île-de-France Mobilités, está buscando ativamente os seguintes perfis:
Comunicação
- Posto de Comando e Operadores de Informações ao Passageiro
Operação
- Controladores de bonde
- Gerentes de Operações Versáteis
Manutenção
- Técnicos de Infraestrutura
- Agentes de manutenção de edifícios
- Operadores de infraestrutura
- Operadores de Material Rodante
Entre em contato com a RATP Cap Bièvre no [email protected]
Até breve na sua rede!