No contrato entre a Île-de-France Mobilités e a Francilité Seine et Oise, operadora de linhas de ônibus na Île-de-France, o operador é solicitado a fornecer uma oferta mínima de transporte nos dias de greve.
Quando a oferta é inferior a 50% da oferta normal, a Île-de-France Mobilités pode decidir reembolsar os usuários. Dado o impacto dos movimentos sociais entre novembro de 2024 e janeiro de 2025 na rede de ônibus, a Île-de-France Mobilités decidiu reembolsar os usuários.
Reembolsos possíveis a partir de 27 de fevereiro
O movimento de greve teve forte impacto no tráfego das linhas em seu território que atendem os seguintes municípios: Achères, Boisemont, Cergy, Conflans-Sainte-Honorine, Courdimanche, Eragny, Herblay-sur-Seine, Jouy-le-Moutier, Maurecourt, Menucourt, Méry-sur-Oise, Neuville-sur-Oise, Osny, Poissy, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Germain-en-Laye, Vauréal.
Como resultado, o direito ao reembolso está aberto a todos os assinantes envolvidos e uma campanha de reembolso foi lançada de 27 de fevereiro a 27 de março de 2025 (inclusive).
Como acesso ao reembolso?
Por favor, atenção: os pedidos de reembolso para os três meses devem ser feitos separadamente!
Os pedidos de reembolso para os meses de novembro de 2024, dezembro de 2024 e janeiro de 2025 devem ser feitos separadamente. Se você for elegível para as três operações, deve enviar uma solicitação para cada mês na plataforma.
Os reembolsos serão feitos a partir do final de março de 2025.
Os três links para acessar as plataformas de reembolso estão disponíveis abaixo (é necessário um acesso ao Île-de-France Mobilités Connect).
Quais são as condições para acesso ao reembolso?
Para acessar o reembolso, você deve:
- Viver, trabalhar ou estudar (ou ser educado) em um dos municípios envolvidos pelo reembolso oferecido pelas linhas de ônibus impactadas durante o movimento social da operadora Francilité Seine et Oise. Pode ser solicitado que você forneça comprovante de endereço, trabalho ou escolaridade.*
- Ter comprado pelo menos um pagamento mensal elegível em pelo menos um dos meses impactados por uma oferta abaixo dos 50% contratuais.
Quais pacotes são elegíveis para a campanha de reembolso?
- Navigo Annual (todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
- Navigo Mois (todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
- imagine R Student e Escola
- Navigo Anuais Seniores
- Navigo Solidarité 75% (todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
- Mês Navigo com 50% de desconto (todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
Por favor, note que outros bilhetes de transporte não são elegíveis para reembolso.
Lembrete
Você deve solicitar um reembolso separado na plataforma para os meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025.
Os reembolsos serão feitos a partir do final de março de 2025.
*Por favor, note que cada usuário está vinculado a um município de referência de acordo com seu local de residência fornecido no momento do registro. Se você mudou seu endereço nesse meio tempo, precisará fazer uma reclamação e fornecer comprovante de endereço durante o período de novembro de 2024 a janeiro de 2025 impactado pelas advertências.