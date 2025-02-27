No contrato entre a Île-de-France Mobilités e a Francilité Seine et Oise, operadora de linhas de ônibus na Île-de-France, o operador é solicitado a fornecer uma oferta mínima de transporte nos dias de greve.

Quando a oferta é inferior a 50% da oferta normal, a Île-de-France Mobilités pode decidir reembolsar os usuários. Dado o impacto dos movimentos sociais entre novembro de 2024 e janeiro de 2025 na rede de ônibus, a Île-de-France Mobilités decidiu reembolsar os usuários.