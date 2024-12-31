Linha 20: Aproveite uma frequência melhor no meio do dia
A frequência da sua linha 20, no meio do dia, é reduzida de 60 para 40 minutos. Nada menos que 7 novas corridas foram criadas a partir de 6 de janeiro de 2025
Da estação Le Vésinet-Le Pecq, há 4 partidas adicionais: 11h15, 13h15, 15h15 e 16h37
A partir da estação Vésinet-centre, são criadas partidas às 11h, 13h e 15h.
Linha 2 (Maisons-Laffitte <> , Saint-Germain-en-Laye): mais ônibus fora do horário de pico e à noite
Para melhor atender às suas necessidades de transporte, a amplitude da sua linha é estendida durante a semana. Três viagens adicionais de ida e volta são criadas à noite, até 22h30, a partir das estações Maisons-Laffitte e Saint-Germain-en-Laye.
Além disso, pistas adicionais foram adicionadas no meio do dia.
Linha 1 Rueil-Malmaison <> Saint-Germain-en-Laye: 2 novas viagens para um serviço melhor
A partir da estação Rueil-Malmaison, você tem uma partida adicional às 15h30. Da mesma forma, a partir de Saint-Germain-en-Laye, é criada uma partida às 15h40.