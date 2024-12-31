Linha 20: Aproveite uma frequência melhor no meio do dia

A frequência da sua linha 20, no meio do dia, é reduzida de 60 para 40 minutos. Nada menos que 7 novas corridas foram criadas a partir de 6 de janeiro de 2025

Da estação Le Vésinet-Le Pecq, há 4 partidas adicionais: 11h15, 13h15, 15h15 e 16h37

A partir da estação Vésinet-centre, são criadas partidas às 11h, 13h e 15h.