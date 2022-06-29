Suas linhas estão evoluindo para fortalecer a conexão entre os dois bancos

· Linha 52: Fontenay-St-Père - Limay Lycée Condorcet

O trecho entre as paradas Mantes-la-Jolie Gare e Limay Pôle Lafarge foi transferido para a linha 9.

O serviço entre os municípios de Fontenay Saint-Père/Guitrancourt e o estacionamento do Lycée Condorcet é mantido apenas durante os períodos escolares, quando a conexão com outras escolas em Mantois é feita pelas linhas 9, 18, 21 e K.

Para os moradores de Fontenay-St Père e Guitrancourt, a oferta de Transporte Responsivo à Demanda (DRT) é estendida para os horários de pico da manhã e da noite para ou de Limay Pôle Lafarge em conexão com a linha 9. Este serviço pode ser utilizado de segunda a sexta-feira durante todo o ano, das 6h10 às 7h40 e/ou das 18h30 às 19h30, mediante reserva de 1 hora a 30 dias antes da data desejada, via www.tad-iledefrancemobilites.fr inscrição/site ou ligando para 09.70.80.96.63 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h).

· Linha 81: Issou Mairie – estação Épône-Mézières

A Linha 81 amplia sua oferta durante os horários de pico da manhã e da noite para garantir que você possa conectar com todos os trens J e N da rede ferroviária, na estação Épône-Mézières!

· Linha 82: Juziers Gare/Gargenville Hanneucourt - Gare d'Épône-Mézières

A Linha 82 é estendida até a estação Juziers e aumenta sua oferta durante os horários de pico da manhã e da noite para garantir conexão com todos os trens J e N da rede ferroviária, na estação Épône-Mézières!

Esta linha permite uma transferência do Gargenville Collège A. Camus para as paradas Place du Général de Gaulle, anteriormente atendidas pela linha P, em direção à estação Gargenville ou Epône-Mézières.

· Linha 87: Drocourt Relais du Nord/Limay F. Rouges - Poissy RER / Peugeot

A Linha 87 é adaptada de acordo com o número de passageiros em suas paradas. Assim, a oferta é reforçada durante os horários de pico da manhã e da noite na rota principal "Hauts de Limay – Issou – Meulan – Triel – Poissy" e idêntica de segunda a sexta-feira. Além disso, os horários permitem conexões na estação de Hardricourt com a linha 80 "Les Mureaux-Cergy" ou linha J da rede Transilien. A oferta de ida ou volta para a fábrica da Peugeot para funcionários que trabalham em turnos também é modificada de acordo com o número de visitantes observados.

Três novas rotas:

Issou Lavoir – Peugeot

Ponte Limay – Peugeot

Hauts de Limay – Poissy RER

Nas suas linhas A, K e L, as rotas permanecem inalteradas.