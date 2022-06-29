Uma ligação redesenhada entre Mantes-la-Jolie / Limay e Cergy!
As rotas das linhas 9, 20, 52, 81, 82 e 87 foram modificadas para fortalecer a oferta de transporte da Margem Direita, garantindo uma melhor ligação entre os diferentes municípios da Margem Direita e entre as 2 margens do Sena.
· Linha 9: Gare de Mantes-la-Jolie – Hardricourt Gare – Meulan Collège Henri IV - Verneuil-sur-Seine École Notre Dame - Cergy Préfecture
Partindo da estação Mantes-la-Jolie, a linha 9 terá vários destinos entre Hardricourt Gare e Cergy Préfecture. Desfrute de um serviço melhor com 3 partidas por dia entre Limay e Cergy (6h37, 6h57 e 8h32) e outras 3 entre Cergy e Limay (16h08, 16h48 e 17h28).
Para atender às suas necessidades, o horário de funcionamento foi melhorado: de segunda a sexta-feira, das 4h40 às 20h24, e sábado das 5h40 às 18h33. A frequência é aumentada, com um ônibus aproximadamente a cada 20 minutos nos horários de pico e a cada hora fora do horário de pico.
A linha 9 torna-se mais legível com uma rota mais simples entre Limay e Hardricourt Gare. As conexões com os centros de transferência na estação Hardricourt e o terminal de Lafarge são facilitadas (conexão com as linhas de ônibus L, 80, 87, TàD).
Uma oferta mais adaptada às escolas.
A linha 20 permanece dedicada aos alunos do Lycée Condorcet e opera apenas durante os períodos escolares em 2 rotas:
- Prefeitura de Issou – Lycée Condorcet
- Juziers Gare – Lycée Condorcet
As outras paradas são transferidas para a linha 9: Juziers Trois Cornets, Carpe qui Tête, Gargenville Moulin à Vent, Mairie, Issou Grille du Château, Lavoir, Porcheville Hôtel de ville, Centrale e Foyer.
O horário de funcionamento da linha 20 foi adaptado às duas primeiras entradas e às duas últimas saídas do estabelecimento. A Linha 9 oferece outras entradas ou saídas da parada Pôle Lafarge (próxima ao Lycée Condorcet).
Suas linhas estão evoluindo para fortalecer a conexão entre os dois bancos
· Linha 52: Fontenay-St-Père - Limay Lycée Condorcet
O trecho entre as paradas Mantes-la-Jolie Gare e Limay Pôle Lafarge foi transferido para a linha 9.
O serviço entre os municípios de Fontenay Saint-Père/Guitrancourt e o estacionamento do Lycée Condorcet é mantido apenas durante os períodos escolares, quando a conexão com outras escolas em Mantois é feita pelas linhas 9, 18, 21 e K.
Para os moradores de Fontenay-St Père e Guitrancourt, a oferta de Transporte Responsivo à Demanda (DRT) é estendida para os horários de pico da manhã e da noite para ou de Limay Pôle Lafarge em conexão com a linha 9. Este serviço pode ser utilizado de segunda a sexta-feira durante todo o ano, das 6h10 às 7h40 e/ou das 18h30 às 19h30, mediante reserva de 1 hora a 30 dias antes da data desejada, via www.tad-iledefrancemobilites.fr inscrição/site ou ligando para 09.70.80.96.63 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h).
· Linha 81: Issou Mairie – estação Épône-Mézières
A Linha 81 amplia sua oferta durante os horários de pico da manhã e da noite para garantir que você possa conectar com todos os trens J e N da rede ferroviária, na estação Épône-Mézières!
· Linha 82: Juziers Gare/Gargenville Hanneucourt - Gare d'Épône-Mézières
A Linha 82 é estendida até a estação Juziers e aumenta sua oferta durante os horários de pico da manhã e da noite para garantir conexão com todos os trens J e N da rede ferroviária, na estação Épône-Mézières!
Esta linha permite uma transferência do Gargenville Collège A. Camus para as paradas Place du Général de Gaulle, anteriormente atendidas pela linha P, em direção à estação Gargenville ou Epône-Mézières.
· Linha 87: Drocourt Relais du Nord/Limay F. Rouges - Poissy RER / Peugeot
A Linha 87 é adaptada de acordo com o número de passageiros em suas paradas. Assim, a oferta é reforçada durante os horários de pico da manhã e da noite na rota principal "Hauts de Limay – Issou – Meulan – Triel – Poissy" e idêntica de segunda a sexta-feira. Além disso, os horários permitem conexões na estação de Hardricourt com a linha 80 "Les Mureaux-Cergy" ou linha J da rede Transilien. A oferta de ida ou volta para a fábrica da Peugeot para funcionários que trabalham em turnos também é modificada de acordo com o número de visitantes observados.
Três novas rotas:
- Issou Lavoir – Peugeot
- Ponte Limay – Peugeot
- Hauts de Limay – Poissy RER
Nas suas linhas A, K e L, as rotas permanecem inalteradas.
Para mais informações sobre a evolução de nossas ofertas:
No Twitter: @Mantois_IDFM
Por telefone: 01 30 94 77 77
Feliz volta às aulas na nossa rede!