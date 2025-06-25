Fórmulas disponíveis

O pacote Imagine R

Bilhete válido para viagem ilimitada em toda a rede Île-de-France Mobilités (ônibus, trens, RER, metrôs, bondes), inclusive nos fins de semana e feriados escolares. Este pacote é destinado a jovens de até 26 anos, matriculados em uma escola ou curso de treinamento na Île-de-France.

O pacote Imagine R é emitido pela Île-de-France Mobilités, com uma assinatura que pode ser feita online ou através da sua escola.

Para se beneficiar do pacote Imagine R, as seguintes condições devem ser atendidas:

Morando na Île-de-France

Tenha menos de 26 anos de idade em 1º de setembro do ano letivo de assinatura.

em 1º de setembro do ano letivo de assinatura. Estar matriculado em uma instituição pública ou privada sob contrato, como estudante externo ou half-boarder, ou seguir um curso de ensino fundamental ou médio, ou um programa de trabalho-estudo abaixo do nível de bacharelado (apenas status de aprendiz – excluindo contratos de profissionalização).

O Cartão do Ônibus Escolar

Passagem válida apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, a ser feita durante o período escolar. Este cartão não permite que você viaje durante as férias escolares. É destinado a alunos do ensino fundamental, médio e médio após uma educação primária ou secundária ou uma aula de preparação para aprendizado. Estudantes do ensino médio que não receberem bolsas não serão subsidiados para o cartão CSB.

Para se beneficiar do cartão de ônibus escolar, as seguintes condições devem ser cumpridas:

Residir em Île-de-France: apenas um endereço residencial pode ser mantido

Tenha menos de 18 anos de idade em 2 de setembro do ano letivo de assinatura

em 2 de setembro do ano letivo de assinatura Estar na escola com status de aluno externo ou meio interno no ensino fundamental II ou médio

ou Esteja domiciliado a 3 km ou mais da escola (exceto para exceções de rotas perigosas)

mais da escola A assinatura deve ser realizada antes de 31 de outubro de 2025*

* Além disso, apenas solicitações relacionadas a uma situação particular (mudança, mudança de estabelecimento, etc.) podem ser examinadas.