Fórmulas disponíveis
O pacote Imagine R
Bilhete válido para viagem ilimitada em toda a rede Île-de-France Mobilités (ônibus, trens, RER, metrôs, bondes), inclusive nos fins de semana e feriados escolares. Este pacote é destinado a jovens de até 26 anos, matriculados em uma escola ou curso de treinamento na Île-de-France.
O pacote Imagine R é emitido pela Île-de-France Mobilités, com uma assinatura que pode ser feita online ou através da sua escola.
Para se beneficiar do pacote Imagine R, as seguintes condições devem ser atendidas:
- Morando na Île-de-France
- Tenha menos de 26 anos de idade em 1º de setembro do ano letivo de assinatura.
- Estar matriculado em uma instituição pública ou privada sob contrato, como estudante externo ou half-boarder, ou seguir um curso de ensino fundamental ou médio, ou um programa de trabalho-estudo abaixo do nível de bacharelado (apenas status de aprendiz – excluindo contratos de profissionalização).
O Cartão do Ônibus Escolar
Passagem válida apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, a ser feita durante o período escolar. Este cartão não permite que você viaje durante as férias escolares. É destinado a alunos do ensino fundamental, médio e médio após uma educação primária ou secundária ou uma aula de preparação para aprendizado. Estudantes do ensino médio que não receberem bolsas não serão subsidiados para o cartão CSB.
Para se beneficiar do cartão de ônibus escolar, as seguintes condições devem ser cumpridas:
- Residir em Île-de-France: apenas um endereço residencial pode ser mantido
- Tenha menos de 18 anos de idade em 2 de setembro do ano letivo de assinatura
- Estar na escola com status de aluno externo ou meio interno no ensino fundamental II ou médio
- Esteja domiciliado a 3 km ou mais da escola (exceto para exceções de rotas perigosas)
- A assinatura deve ser realizada antes de 31 de outubro de 2025*
* Além disso, apenas solicitações relacionadas a uma situação particular (mudança, mudança de estabelecimento, etc.) podem ser examinadas.
Como assinar ou renovar o cartão de ônibus escolar?
*Apenas as inscrições completas serão processadas. Qualquer arquivo incompleto, ilegível ou não conforme será automaticamente enviado de volta à família.
Passos da assinatura:
- Baixe abaixo do arquivo para imprimir e concluir
> Todos os campos nas partes A/B/C são obrigatórios, o campo D é opcional
> O selo e a assinatura da escola também são obrigatórios para qualquer nova assinatura
- Em um envelope, anexe seu pagamento por cheque a nome da TRANSDEV VEXIN
- Envie sua inscrição por correio simples para o seguinte endereço:
Transdev Vexin - Serviço de Cartões Escolares
33 rue des Fossettes – 95650 GENICOURT
- Receba o mapa escolar o mais rápido possível no endereço que você nos deu no arquivo
Preço do cartão escolar:
O preço é de €142,93 (incluindo €12,00 para taxas de inscrição), para alunos do ensino fundamental, do ensino fundamental II (bolsistas E não bolsistas) e estudantes do ensino médio com bolsas, menores de 18 anos. Por favor, observe que, para estudantes do ensino médio sem bolsas, o preço varia de acordo com o número de seções cobertas, ou seja, uma distância calculada pela OPTILE e pela Île-de-France Mobilités, entre o endereço de início e a escola.
Subsídios municipais e departamentais:
Às vezes, municípios podem oferecer um subsídio. Convidamos você a entrar em contato com a prefeitura ou com o departamento de transportes da sua autoridade local para obter informações.