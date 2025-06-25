Volta às aulas 2025-2026: Imagine R ou CSB (ex-Optile)?

Fórmulas disponíveis

O pacote Imagine R

Bilhete válido para viagem ilimitada em toda a rede Île-de-France Mobilités (ônibus, trens, RER, metrôs, bondes), inclusive nos fins de semana e feriados escolares. Este pacote é destinado a jovens de até 26 anos, matriculados em uma escola ou curso de treinamento na Île-de-France.

O pacote Imagine R é emitido pela Île-de-France Mobilités, com uma assinatura que pode ser feita online ou através da sua escola.

Para se beneficiar do pacote Imagine R, as seguintes condições devem ser atendidas:

  • Morando na Île-de-France
  • Tenha menos de 26 anos de idade em 1º de setembro do ano letivo de assinatura.
  • Estar matriculado em uma instituição pública ou privada sob contrato, como estudante externo ou half-boarder, ou seguir um curso de ensino fundamental ou médio, ou um programa de trabalho-estudo abaixo do nível de bacharelado (apenas status de aprendiz – excluindo contratos de profissionalização).

O Cartão do Ônibus Escolar

Passagem válida apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, a ser feita durante o período escolar. Este cartão não permite que você viaje durante as férias escolares. É destinado a alunos do ensino fundamental, médio e médio após uma educação primária ou secundária ou uma aula de preparação para aprendizado. Estudantes do ensino médio que não receberem bolsas não serão subsidiados para o cartão CSB.

Para se beneficiar do cartão de ônibus escolar, as seguintes condições devem ser cumpridas:

  • Residir em Île-de-France: apenas um endereço residencial pode ser mantido
  • Tenha menos de 18 anos de idade em 2 de setembro do ano letivo de assinatura
  • Estar na escola com status de aluno externo ou meio interno no ensino fundamental II ou médio
  • Esteja domiciliado a 3 km ou mais da escola (exceto para exceções de rotas perigosas)
  • A assinatura deve ser realizada antes de 31 de outubro de 2025*

* Além disso, apenas solicitações relacionadas a uma situação particular (mudança, mudança de estabelecimento, etc.) podem ser examinadas.

Como assinar ou renovar o cartão de ônibus escolar?

*Apenas as inscrições completas serão processadas. Qualquer arquivo incompleto, ilegível ou não conforme será automaticamente enviado de volta à família.

Passos da assinatura:

  1. Baixe abaixo do arquivo para imprimir e concluir
    > Todos os campos nas partes A/B/C são obrigatórios, o campo D é opcional
    > O selo e a assinatura da escola também são obrigatórios para qualquer nova assinatura
  2. Em um envelope, anexe seu pagamento por cheque a nome da TRANSDEV VEXIN
  3. Envie sua inscrição por correio simples para o seguinte endereço:
    Transdev Vexin - Serviço de Cartões Escolares
    33 rue des Fossettes – 95650 GENICOURT
  4. Receba o mapa escolar o mais rápido possível no endereço que você nos deu no arquivo

Baixe e imprima seu formulário de assinatura aqui

Preço do cartão escolar:

O preço é de €142,93 (incluindo €12,00 para taxas de inscrição), para alunos do ensino fundamental, do ensino fundamental II (bolsistas E não bolsistas) e estudantes do ensino médio com bolsas, menores de 18 anos. Por favor, observe que, para estudantes do ensino médio sem bolsas, o preço varia de acordo com o número de seções cobertas, ou seja, uma distância calculada pela OPTILE e pela Île-de-France Mobilités, entre o endereço de início e a escola.

Subsídios municipais e departamentais:

Às vezes, municípios podem oferecer um subsídio. Convidamos você a entrar em contato com a prefeitura ou com o departamento de transportes da sua autoridade local para obter informações.