Notícias semelhantes

Estação de trem de Poissy
As partidas das suas linhas de ônibus são divididas em três pontos de parada:
- Estação Sul : fica à esquerda, ao sair do hall da estação. Ela dá acesso às linhas 6505, 6512, 6536 e 6571.
- Parvis Gare : está localizada em frente à estação, na avenida Maurice Berteaux. Ela dá acesso às linhas 6501, 6502, 6503 e 6555 e aos ônibus Noturnos Poissy East e West.
- Gare Nord : dá acesso às linhas 6510, 6516, 6529, 6536, 6540, 6542, 6543, 6551, 6552, 6553, 6559, 6568, 6569, 6591, 6592, 6594, 7809, N155 e ao Bus Soir Carrières-sous-Poissy.
Estação Les Mureaux
As partidas das suas linhas de ônibus são divididas em dois pontos:
- A rodoviária Les Mureaux dá acesso às linhas 6504, 6521, 6522, 6523, 6525, 6526, 6543, 6558, 6560, 6567, 6568, 6570, 6577, 6592, 7801, 7819, 7821, TàD Meulan-Les Mureaux e Bus Soir Les Mureaux.
- A parada "Gare des Mureaux - RD 43" está localizada na Avenue Paul Raoult, próxima ao posto de gasolina. Dá acesso às linhas 6506, 6511, 6561, 6562, 6566, 6581 e 6593.
- A parada "Gare des Mureaux - Gambetta" está localizada na Avenida Paul Raoult, no número 31. Ela dá acesso à linha 6507.
Estação ferroviária Vernouillet - Verneuil
A estação Vernouillet-Verneuil dá acesso às linhas 6513, 6514, 6515, 6518, 6524, 6541, 6543, 6567, 6568, 6572, 6575, 6577, 6592, 7822 e ao ônibus noturno Vernouillet-Verneuil.