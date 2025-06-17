Notícias semelhantes

Para consultá-los, nada poderia ser mais simples:
- Faça login para https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus e digite seu número de linha.
- Você também pode encontrar os horários na sua parada e escanear o código QR exibido diretamente para obter o horário de passagem em tempo real.
Mudanças a partir de 1º de setembro de 2025
Linha 4301
- Após um ano de trabalho, a linha está retornando ao seu trajeto original e atende a nova rodoviária em Marolles-en-Hurepoix.
- Devido ao tráfego de mão única na Rue du Général Leclerc, em Vert-le-Petit, uma nova parada "Écoles" foi adicionada na direção de Marolles-en-Hurepoix.
Linha 4305
- Reajustaram os horários para travessias mais regulares e melhores conexões com o RER na estação Bouray.
- Criação de uma nova parada "Aeródromo" em Cerny.
Linha 4307
- Adaptaram horários para melhorar a regularidade e as conexões com o RER na estação de Mennecy.
- Tempos de viagem atualizados, condições de trânsito, para viajar com mais serenidade.
🎓 Linhas da escola
As linhas regulares das escolas (4321 a 4340) foram revisadas :
- Ajuste dos tempos de viagem conforme as condições do trânsito.
- O horário de funcionamento foi adaptado às entradas e saídas das escolas.
Em particular:
- 4332 : adição de um ônibus adicional às 7h50 da Rue de la Ferté para garantir um assento para todos os alunos.
- 4326 – 4327 – 4328 – 4346 : adaptação aos novos dias de funcionamento da escola secundária Marie Laurencin em Mennecy.
- 4323 : modificação do serviço para Cheptainville para melhor distribuição dos alunos
Apenas a linha 4436 atende as paradas "Calvaire" e "Mairie".
Dicas para viajar bem
- Antecipe sua viagem consultando os horários com antecedência e as Informações de Tráfego sobre https://www.iledefrance-mobilites.fr/ e lembre-se de assinar os alertas da sua linha selecionando o número da sua linha e clicando no sino "assine os alertas"
- Chegue ao seu ponto alguns minutos antes do horário indicado,
- Quando o ônibus chegar, sinalize ao motorista para parar,
- Tenha seu bilhete pronto antes de embarcar no ônibus (Navigo pass, Easy pass, Imagine R card, Bus school card, etc.). Se você não tiver passagem, traga troco ou compre um SMS enviando: ÔNIBUS + número da linha para 93100),
- Ao embarcar no ônibus, valide sua passagem para não estar em violação,
- Sente-se a bordo e lembre-se de segurar as barras de apoio para sua segurança,
- Solicite sua parada pressionando os botões do veículo,
- Verifique se você não esqueceu nada antes de descer,
- Desça em segurança no seu ponto.
Desejamos a todos um ótimo começo para o novo ano letivo!