Notícias semelhantes

Conheça as novidades do seu novo ano letivo!

Publicado em

Leitura 2 min

Seus horários para 2025-2026 estão disponíveis!

Para consultá-los, nada poderia ser mais simples:

Mudanças a partir de 1º de setembro de 2025

Linha 4301

  • Após um ano de trabalho, a linha está retornando ao seu trajeto original e atende a nova rodoviária em Marolles-en-Hurepoix.
  • Devido ao tráfego de mão única na Rue du Général Leclerc, em Vert-le-Petit, uma nova parada "Écoles" foi adicionada na direção de Marolles-en-Hurepoix.
Encontre os horários da linha 4301

Linha 4305

  • Reajustaram os horários para travessias mais regulares e melhores conexões com o RER na estação Bouray.
  • Criação de uma nova parada "Aeródromo" em Cerny.
Encontre os horários da linha 4305

Linha 4307

  • Adaptaram horários para melhorar a regularidade e as conexões com o RER na estação de Mennecy.
  • Tempos de viagem atualizados, condições de trânsito, para viajar com mais serenidade.
Encontre os horários da linha 4307

🎓 Linhas da escola

As linhas regulares das escolas (4321 a 4340) foram revisadas :

  • Ajuste dos tempos de viagem conforme as condições do trânsito.
  • O horário de funcionamento foi adaptado às entradas e saídas das escolas.

Em particular:

  • 4332 : adição de um ônibus adicional às 7h50 da Rue de la Ferté para garantir um assento para todos os alunos.
  • 4326 – 4327 – 4328 – 4346 : adaptação aos novos dias de funcionamento da escola secundária Marie Laurencin em Mennecy.
  • 4323 : modificação do serviço para Cheptainville para melhor distribuição dos alunos

Apenas a linha 4436 atende as paradas "Calvaire" e "Mairie".

Encontre os horários da linha 4323
Encontre os horários da linha 4436

Dicas para viajar bem

  • Antecipe sua viagem consultando os horários com antecedência e as Informações de Tráfego sobre https://www.iledefrance-mobilites.fr/ e lembre-se de assinar os alertas da sua linha selecionando o número da sua linha e clicando no sino "assine os alertas"
  • Chegue ao seu ponto alguns minutos antes do horário indicado,
  • Quando o ônibus chegar, sinalize ao motorista para parar,
  • Tenha seu bilhete pronto antes de embarcar no ônibus (Navigo pass, Easy pass, Imagine R card, Bus school card, etc.). Se você não tiver passagem, traga troco ou compre um SMS enviando: ÔNIBUS + número da linha para 93100),
  • Ao embarcar no ônibus, valide sua passagem para não estar em violação,
  • Sente-se a bordo e lembre-se de segurar as barras de apoio para sua segurança,
  • Solicite sua parada pressionando os botões do veículo,
  • Verifique se você não esqueceu nada antes de descer,
  • Desça em segurança no seu ponto.

Desejamos a todos um ótimo começo para o novo ano letivo!

Notícias semelhantes