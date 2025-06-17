Notícias semelhantes

🎓 Linhas da escola

As linhas regulares das escolas (4321 a 4340) foram revisadas :

Ajuste dos tempos de viagem conforme as condições do trânsito.

O horário de funcionamento foi adaptado às entradas e saídas das escolas.

Em particular:

: adaptação aos novos dias de funcionamento da escola secundária Marie Laurencin em Mennecy. 4323 : modificação do serviço para Cheptainville para melhor distribuição dos alunos

Apenas a linha 4436 atende as paradas "Calvaire" e "Mairie".